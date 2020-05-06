兩岸三地千大企業 台積衝上第3名 5G概念台廠吸睛

《今周刊》今 (6) 日發布 2020 年兩岸三地 1000 大企業市值排行，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 以近 7.9 兆元市值，名列第三，同時也是 17 年來首度出現台廠擠進前三名；此外，5G 相關產業也躍升主角，包括亞德客 - KY(1590-TW)、穩懋 (3105-TW)、國巨 (2327-TW) 等皆受惠新基建，排名大幅提升。

《今周刊》委託台灣經濟新報社進行調查統計，綜觀兩岸三地 1000 大企業榜單，「新經濟」與「台灣企業」堪稱今年二大亮點。雄踞金字塔頂端的是連續 4 年占據前兩名、各項損益數據都十分亮眼的阿里巴巴與騰訊，而台灣半導體大廠台積電也躍居第三名，市值近 7.9 兆元，成長率達 14%。

今年台廠共 72 家入榜，雖較去年微增 6 家，但去年已然在榜的 66 家公司平均排名進步 6.2 名。不過，相較香港受反送中與疫情雙重夾擊，上榜企業數從 326 家倒退至 314 家，平均排名大幅退步 58.5 名，台企表現仍相對突出。

中國官方今年以來多次政策發言力挺新基建，也為新經濟的成長動能增添可觀力道。細看我國企業，與新經濟、新基建高度關聯的 5G 相關產業也躋身主角。

其中，排名躍升最多的是進步 251 名的亞德客，供應 5G 基地台布建所需的自動化設備氣動元件；穩懋、瑞昱 (2379-TW)、聯電 (2303-TW) 等具備 5G 概念的 IC 廠，進步幅度分別居 2 至 4 名；第 5 名國巨也受惠 5G 布建帶來的被動元件需求提升。

至於前 20 名企業中市值成長幅度最大者，則是成立僅 10 年、如今已是中國第三大互聯網巨頭，同時也是全球最大餐飲外送平台的美團點評，以 4 月 20 日收盤價計算，美團市值高達 2.28 兆台幣，在本次千大企業排名居第 16 位，近一年市值成長率達 83%。

值得關注的是，儘管兩岸三地企業超過 5 成市值衰退，但在一千家企業中，營收與獲利衰退的企業數，分別僅 191 家與 284 家，顯見在 2019 年，多數企業營運實績上仍是頗有斬獲的一年。