〈台積股東報告書〉估至2024年前半導體年複合成長率達5% 晶圓代工表現更強勁

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (21) 日上傳股東會年報，其中指出，由於電子產品採用半導體元件比率提升，加上 IC 設計廠擴大市占率等四大因素推升，預估 2019 年至 2024 年，半導體產業 (不含記憶體) 產業年複合成長率可望達 5%，而晶圓代工成長幅度將更強勁。

台積電年報中預估，去年全球整體半導體市場 (不含記憶體) 產值約為 3270 億美元，年減 2%。其中，晶圓代工產值約 670 億美元，年成長率與前一年持平。

台積電表示，晶圓代工領域近幾年的成長，主要是由健康市場需求所驅動，但新型冠狀病毒 (COVID-19) 的全球大流行，對整體半導體產業供給與需求造成不確定性，台積電考慮可能的影響後，估今年整體半導體產業 (不含記憶體) 產值將持平或微幅下跌。

然而，就長期而言，因電子產品採用半導體元件比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市佔率，整合元件製造商委外製造比例逐漸增加，及系統公司增加特殊應用元件委外製造等因素，從 2019 年至 2024 年，整體半導體產業 (不含記憶體) 產業年複合成長率可望達 5%，而晶圓代工領域成長將更強勁。

從各平台應用來看，智慧型手機方面，由於許多先進國家和中國市場已趨近飽和，去年智慧型手機單位出貨量再衰退 2%，台積電預估，今年隨著 5G 商用化加速，新的 5G 手機將縮短整體換機周期，但 COVID-19 在全球大流行，可能造成換機延後，預期今年智慧型手機市場將衰退 7-9%。

高效能運算平台方面，主要包括個人電腦、平板電腦、伺服器、基地台、遊戲機等。去年由於消費類個人電腦更換週期延長，企業伺服器需求降低及當代遊戲機進入產品生命週期尾端，主要高效能運算產品單位出貨量下降 4%；5G 基地台部署及成長企業的個人電腦需求，抵銷部分衰退。

台積電預期，受到 COVID-19 全球大流行影響，今年高效能運算平台單位出貨量，將衰退約 5%，但多項因素預期將推動高效能運算平台需求，包括 5G 基地台持續部署，及資料中心、人工智慧、伺服器需求，及新一代遊戲機上市等，都需高效能及高功耗效率中央處理器、繪圖處理器、 網路處理器、人工智慧加速器等。

物聯網平台方面，包含智慧穿戴、智慧音箱、與網路監視器等各式各樣聯網裝置。去年物聯網裝置單位出貨量成長 25%，藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱為主要成長動能。

台積電預期，今年雖受 COVID-19 全球大流行影響，但藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱持續成長，其他應用持續發展，物聯網裝置單位出貨量可望年增約 15%，且隨著更多人工智慧功能加入，物聯網裝置將帶動更多更強大卻更省電的控制晶片、聯網晶片與感測晶片需求。

車用需求方面，去年因全球經濟環境轉弱， 汽車單位銷售量衰退 5%，台積電預期，今年受 COVID-19 全球大流行與整體經濟持續不確定性因素影響，汽車單位銷售量將再衰退 11-13%。

消費性電子產品方面，去年單位銷售量衰退 7%，由於電視及機上盒銷售量，受全球經濟環境不確定因素影響而降低，MP3 播放器、數位相機市場則持續受智慧型手機侵蝕，預估今年整體消費性電子產品出貨量，將維持下滑，但其中的 4K 及 8K 超高解析度電視出貨，將達到正成長。