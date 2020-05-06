南韓電動車露頭角 現代汽車集團站上全球第5

南韓現代汽車集團 (含起亞) 所生產的電動車 (EV)，在全球的市占率已進入前 5 名。該集團在明年推出電動車的專屬平台「e-GMP」後，銷量還可望向上提升。

根據全球電動車專門網站《EV Sales》統計，現代汽車集團的電動車 (純電、PHEV) 銷量，在 2020 年 Q1(1-3 月) 已竄升至全球第 5 名，較 2019 年 Q4(第 8 名) 出現大幅躍進。

特斯拉仍以 19%(8 萬 8400 輛) 的市占守住冠軍寶座，福斯集團 (13%、5 萬 9916 輛)、雷諾日產聯盟 (11%、5 萬 1361 輛) 則是名列第 2、3 名。第 4 名的 BMW 也因為 PHEV 的比例增加，以 3 萬 7041 輛的成績，領先第 5 名的現代汽車集團 (3 萬 6846 輛)。

若以純電車款來看，現代汽車集團則排名第 4。沒有生產 PHEV 的特斯拉以 29% 的市占領先群雄，雷諾日產聯盟 (13%、3 萬 9355 輛) 排名第 2，福斯集團 (11%、3 萬 3846 輛) 排名第 3，現代汽車集團 (8%、2 萬 4116 輛) 排名第 4，比亞迪 (6%、1 萬 8834 輛) 排名第 5。福斯集團與 BMW 的名次在此滑落，是因為他們的 PHEV 比重較高所致。

現代汽車集團在目前推出 4 款純電電動車，分別是現代的「Kona」和「Ioniq Electric」，以及起亞的「Niro」和「Soul」。雖然該集團也有生產搭載燃油引擎的 PHEV 車款，不過主力仍是純電車款。

Ioniq Electric (圖片：AFP)

而對手的福斯、BMW、賓士等德國汽車製造商，則仍以 PHEV 為主。

現代汽車集團預估，待明年推出全新的電動車專屬「e-GMP」底盤後，他們的電動車競爭力將進一步提升。目前該集團使用燃油車底盤來生產電動車，也導致車室空間較為狹小，且效率較差。

e-GMP 底盤除去以往為了燃油引擎與傳動系統所保留的空間，讓車室空間更為寬闊。還有第 2 代電動車平台的採用，四輪傳動也將成為基本配備。還有可在 20 分鐘充滿 80% 電量的 800 伏特系統，在每次充飽電後可行駛 500 公里以上。