日經：日本TOYOTA在5月減產近半、6月減產4成

豐田汽車 (7203-JP) 在日本國內的汽車生產，於今年 5 月將會減半，而在 6 月時也會減少 4 成。

根據《日本經濟新聞》週四 (23 日) 報導，他們在昨 (22) 日得知，豐田汽車今年 5 月份的日本國內汽車生產，將會較 3 月底時的規劃減少將近一半；而 6 月份的生產，也會較原計畫減少 4 成。

豐田汽車針對包含旗下集團在內的，全部 18 個日本國內汽車組裝廠，作出了生產計畫調整。由於整體產量較先前計畫作出下修，如果減產時間持續延長，該公司在製造及雇用所訂下的，日本國內每年 300 萬台汽車生產目標，很有可能在一時之間將難以維持。對零組件供應商所造成的影響，也有可能進一步擴大。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，造成全世界的新車需求急速萎縮。豐田在日本國內有 5 座工廠的 7 條產線，自 4 月 3 日開始實施了臨時停工，時間最長的多達 15 天。

4 月份的減產幅度，預估較 3 月底所訂下的計畫少 2 成。也由於新冠肺炎疫情未見趨緩跡象，豐田也針對 5 月之後的生產計劃進行正式調整。預料豐田在日本國內的汽車生產，將以出口用車款為主來進行減產。

而過去在 2008 年金融風暴的時候，豐田也曾經因為全球新車需求大減，而實施過大規模減產。當時的單月最高減幅，曾有超過 6 成的紀錄。