防義大利再陷債務危機 市場預計歐洲央行將出狠招

義大利等國家借貸成本近日仍在上升，顯示歐洲央行 (ECB) 雖然致力防止新的歐債危機出現，但仍然是個艱難的挑戰。

歐洲央行上個月推出 7500 億歐元的債券購買計畫 (PEPP)，以援助歐盟會員國因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所面臨之經濟衝擊，不過目前看來效果有限。

義大利公債殖利率仍高

義大利公債週二 (21 日) 遭到拋售，殖利率在尾盤升 21 個基點，報 2.17%，是歐洲央行宣布緊急購債以來最高。義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差擴大 32 個基點，至 264 個基點，為 3 月 19 日以來最大，非常接近 PEPP 宣布前的水準。

長期以來，負債累累的義大利一直是人們對歐元區擔憂的重點。儘管歐洲央行推出激進的寬鬆措施，但市場信心依然不振，投資人擔心，在疫情衝擊之下，對義大利的經濟將是雪上加霜。

義大利公債走勢 (圖表取自 investing.com)

Aberdeen Standard Investments 基金經理 Jarmes Athey 表示，義大利在各方面都遭到打擊，一開始，它就是非常脆弱的經濟體，政治動盪、債務負擔沉重，如今，它又是疫情的重災區，即使有歐洲央行支持，但市場仍質疑其經濟的可持續性。

義大利帶頭主張發行「新冠債券」，來應對疫情造成的衝擊，但 Athey 認為，這在週四歐盟領袖會議取得進展的機率不大，因此未來義大利 / 德國利差可能還會擴大。

Alliance Bernsteink 歐洲固定收益部門主管 John Taylor 認為，如果此一利差擴大至 3 月份的高點，那麼市場可能很快對義大利失去信心。

歐洲央行可能隨時加碼

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 固定收益國際投資長 Iain Stealey 認為，與其他主要中央銀行相比，歐洲央行干預的程度並不算高，未來寬鬆政策也許會由 1 兆歐元加碼到 2 兆歐元。

歐洲央行總裁 Christine Lagarde 暗示了這種可能性，她明確表示，如果需要大舉投資資金，以防止疫情轉變為歐元區金融危機，央行就會走得更遠。就連過去一直批評寬鬆措施的理事會成員，如荷蘭央行總裁 Klaas Knot，都願意支持這麼做。

花旗集團 (Citigroup) 全球經濟學家 Pernille Bomholdt Henneberg 表示，央行已經意識到，在非常時期保留火力毫無意義，他們將會避免介入程度及時機「太少、太晚」。

但義大利的信用評級不高，也是不容忽視的弱點，它僅比垃圾等級高出兩級。此外，就算歐洲央行全力支持，投資人仍然擔心，在歐洲各國缺乏團結之下，義大利內部的民粹主義仍可能反彈。

Franklin Templeton 歐洲固定收益主管 David Zahn 表示，義大利雖然沒有短期退出歐元區的危險，但要是歐盟未能就「新冠債券」達成協議，可能仍會埋下義大利脫歐的種子。