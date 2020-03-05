疫情衝擊歐元區 義大利、法國恐陷經濟衰退

歐元區各國財政部長警告，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，造成製造業生產線中斷、以及消費者需求萎縮，預期將導致法國及義大利於第一季 GDP 呈現負成長的趨勢，且陷入經濟衰退的風險亦隨之提高。

去年由於受到全球景氣低迷的影響，導致法國及義大利於去年 Q4 的 GDP 皆為負成長，分別報 -0.1% 及 -0.3%，而今年由於疫情的爆發，對於兩國的經濟更是雪上加霜。

義大利 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

就目前而言，疫情對於運輸及旅遊觀光產業所造成的影響程度最大，但若疫情持續未獲得控制，則衝擊的範圍將會擴大至零售、批發貿易、文化、娛樂、以及不動產等。

歐盟委員會 (European Commission) 指出，法國及義大利於今年 Q1 的 GDP 增長率將可能再度為負，並使兩國陷入經濟衰退的危機，且預期今年整體歐元區的 GDP 增長率，將僅達 0.8%。

歐元區各國今年預估經濟成長率 (圖：Bloomberg)

除此之外，隨著疫情影響的範圍及期間持續擴大，導致企業面臨流動性不足、以及生產中斷的問題，亦將提高金融市場的不確定性。

另外，歐盟委員會亦表示，若疫情擴大的期間超過 3 個月以上，則現金流量較為吃緊的公司，將會面臨營運上的困難，並導致不良貸款的風險提高。

除此之外，由於疫情造成投資人的不安情緒升溫，並導致股市受到重挫，預期也將會造成消費者的財富及消費能力萎縮。

此外，歐盟委員會警告，在疫情全球蔓延之前，市場普遍認為疫情對於中國以外的地區，所造成的影響程度將不嚴重，且預期在第一季過後，全球經濟將會呈現 V 型復甦的趨勢，但就目前疫情發展的情勢來看，市場有必要修正先前的看法。

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