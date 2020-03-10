義大利封城殖利率飆高 仍有經理人逆勢進場買義債

義大利的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升高，政府公債殖利率同步飆高，當投資者爭相撤出義大利債市時，趁著油價暴跌和疫情擴大時，已有基金經理人開始悄悄回防進駐。

週一 (9 日) 義大利十年期公債殖利率飆升達 36 個基點，創下 2018 年中以來最大漲幅，反向連動的債券價格相對各國出現暴跌，但安聯環球投資 (Allianz Global Investors) 基金經理 Kacper Brzezniak 卻逆勢轉進買進義國債券。

義大利十年期公債殖利率漲幅周一創下 2018 年五月以來新高。(來源：Bloomberg)

Brzezniak 管理的戰略債券基金過去一個月來的績效擊敗了 98% 的同業，具有相當的影響力，在進場買進義大利債券後，周二義大利十年期公債殖利率升幅略緩，小幅升至 1.439%。

Brzezniak 評論，義大利宣布封城，顯然受到很大的影響，但其他歐洲國家的肺炎疫情也正在上升，封城似乎是明智之舉，短期陣痛難免，但從長期來看則是正面的。

Brzezniak 說，目前只是小買義大利債券，更關注的是義大利十年期公債殖利率和西班牙同期殖利率的利差，周一兩者利差擴大至 116 個基點，為去年八月以來新高，預期可能會因疫情影響而縮小至 50 個基點，儘管目前利差仍在擴大，但可以先行建立部位。

今年以來，在投資者急於購買避險資產下，歐元區債券中，義大利債券表現之差僅次於希臘和葡萄牙，週一德國公債殖利率跌到史上新低，風險較高的地中海國家債券遭到打擊，除義大利十年期公債殖利率創下 2018 年 5 月以來最大單日漲幅外，西班牙同期殖利率也上升 5 個基點，來到 0.26%。

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