對抗疫情衝擊 義大利宣佈280億美元刺激措施

據《彭博》報導，為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成的衝擊，義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 預計將採取規模 250 億歐元 (約 283 億美元) 的刺激措施。

武漢疫情於義大利持續擴大，目前累計確診病例已突破萬例，死亡病例亦高達 631 例，因此，義大利政府宣佈由 3 月 10 日至 4 月 3 日實施全國封鎖措施，以抑止疫情蔓延。

義大利財政部部長 Roberto Gualtieri 於週三 (11 日) 表示，疫情的擴大對於該國經濟造成嚴重打擊，並且將導致 GDP 增長率下滑。

小摩分析師 Michael Hanson 預估，義大利於今年 Q1 的 GDP 增長率，將較上個季度衰退 7.5%。Hanson 表示，預期 Q2 開始義大利的經濟將會溫和復甦，並有望於 Q3 恢復正常增長速度。

義大利 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

為了疏緩義大利陷入經濟衰退的風險，Gualtieri 表示，預計內閣將會於本週五 (13 日) 核准 100 歐元的刺激計劃，而後續若有需要，則將會額外再增加 160 億歐元。此外，義大利政府亦要求議會核准提高預算赤字的上限。

根據兩名內部官員表示，該刺激計劃的主要用途將包括：協助暫時受到解雇的勞動人口渡過難關、提供中小企業紓困貸款、針對於疫情中受創較嚴重的企業提供補貼、以及協助企業及個人的房貸償還等。

除此之外，孔蒂亦向歐洲央行求助，希望透過歐洲央行所實施的寬鬆政策，以提振義大利疲弱的經濟。

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