瑞銀：後疫情時代 全球經濟面臨「二高一低」現象

新冠肺炎疫情打亂金融市場秩序，瑞銀認為，在全球各國強制鎖國、封境等強力措施下，預估疫情可望在未來 1 到 2 個月緩和，但進入後疫情時代，全球也將面臨高負債、高數位化與低全球化的「二高一低」現象。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事暨股票分析師陳彥甫表示，疫情對經濟的影響可分為三階段來看，包括恢復以前正常水準、逐漸復甦與危機過後等三大階段，其中在危機過後，全球市場將面臨龐大負債，並降低供應鏈全球化比重，並提高數位化比重。

首先是高負債現象，陳彥甫說，疫情爆發後，歐美等國家為了讓民眾維持基本生活水準，大舉祭出財政政策與紓困方案，透過大量舉債協助企業與個人度過難關，但疫情結束後勢必得面對龐大債務，並帶動通膨升溫，屆時政府為了解決債務問題，將會撙節財政支出，甚至進一步加稅。

陳彥甫指出，在疫情過後，在經濟逐漸復甦之際，受到金融抑制和通膨升溫，對於保守型的投資人來說，除了黃金外，投資策略可能需要調整債券與現金的配置，並增加期權策略、動態配置策略與私募市場等多元化配置。

其次是降低全球化程度，陳彥甫說，這波疫情從中國擴散一路蔓延至歐美國家，進而引發全球疫情大流行，導致歐美國家可能開始出現排華、排斥亞洲人的現象，不少地方可能在民粹主義催化下，引發排華情結。

陳彥甫說，儘管中國仍具備人力與供應鏈生產等優勢，但在疫情衝擊過後，企業會開始思考如何分散供應鏈布局到東協市場，避免過度集中單一市場，屆時可能有企業開始增加機械化與自動化比重，或是將生產線移回母國生產，讓過去外包的製造業轉向本土化。

第三則是數位化程度將更高，由封城帶動的線上活動，可能降低消費者與企業對實體經濟依賴程度，包括金融交易、教育與娛樂等將逐漸轉為線上，受防疫措施影響，讓電子商務與影音串流等線上服務與流量在疫情期間表現更好，

整體而言，在疫情過後預估經濟活動可望在今年下半年起呈現Ｕ型復甦，但整體經濟要復甦到疫情爆發前的水準預估可能要到 2020 年底，甚至到 2021 年才有可能。