華航改名成本至少10億元 交長表態支持待社會凝共識

近日華航 (2610-TW) 因協助載運口罩等防疫物資援贈歐亞等國，意外掀起改名爭議，不過，事涉航權、合約、商標等問題，預估整體成本至少耗費 10 億元以上，交通部長林佳龍則表態支持更名，強調成本是其次，若社會已凝聚共識，政府就該支持。

政府日前宣布啟動兩波國際抗疫人道援助行動，由國籍航空華航執飛，載運醫療口罩等防疫物資前往歐洲、新南向國家等，不過，因機身上印有 China Airlines 字樣，造成外界誤解，交通部長林佳龍今 (15) 日前往立法院備詢，再度因改名爭議與立委交鋒。

立委洪孟楷指出，華航改名牽涉航權，恐造成機場時間帶必須重新分配，對公司營運穩定性造成嚴重影響，文件合約也必須變更，包括變更國際航空運輸協會代碼、銷售系統、機身塗裝、申請換發各項證照等，整體成本至少 10 億元起跳。

不過，林佳龍表示，對於華航改名持開放態度，並強調成本是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，如果社會已凝聚共識，政府就應該支持，華航也對外表示，會尊重客戶，目前正在研究如何避免混淆。

立委邱顯智則指出，瑞士國籍航空其實也曾更名三次，建議政府可以成立台灣航空的控股公司，收購華航後再分配航線，希望交通部可以提出短中長期的更名計畫。林佳龍回應，這些有建設性的建議會考量。