川普暫停對等關稅90天 蘋果創1998年以來最狂單日表現

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-10 06:15

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在美國總統川普週三 (9 日) 宣布暫停實施「對等關稅」 90 天後，蘋果股價飆升 15%，創 1998 年以來最狂單日表現。

川普宣布暫停為期 90 天的「對等關稅」後，蘋果 (AAPL-US) 股價週三急飆 15.33% 至每股 198.85 美元，因為該政策將影響該公司在越南、印度和泰國的生產基地。

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週三這波急漲使得蘋果的市值一夕增加 4,000 多億美元，目前接近 3 兆美元。這是蘋果自 1998 年 1 月以來最佳的一天，當時蘋果已故創始人賈伯斯擔任該公司的臨時執行長，三年後該公司推出第一款 iPod。當時，蘋果市值接近 30 億美元。

蘋果已故創始人賈伯斯 (圖：REUTERS/TPG)

蘋果是受川普關稅政策打擊最嚴重的公司。在週三之前，蘋果股價經歷了自 2000 年以來最糟糕的四個交易日。

投資人對蘋果前景憂心忡忡，因為蘋果大部分收入仍來自銷售實體設備，而這些設備需要進口到美國。

蘋果的大部分 iPhone 和其他硬體產品仍在中國生產，而中國週三並未獲得關稅豁免。事實上，川普週三將對中國的關稅從 54% 提高至 125%。

中國週三公告對美國商品徵收 84% 的關稅，這增加了蘋果可能陷入貿易戰並在中國 (其第三大銷售市場) 失去市場的可能性。

近年來，蘋果致力於實現供應鏈多元化，以減少對中國的依賴。

川普週三公告，使得美國對越南的關稅從 46% 降至 10%，對印度的關稅從 26% 降至 10%，這增加了蘋果能夠以較低的關稅為中國以外的工廠提供大量美國客戶提供服務的可能性。