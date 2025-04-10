〈美股盤後〉川普暫緩75國關稅90天 道瓊瘋漲近3000點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-10 05:07

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美國總統川普的關稅政策大逆轉，道瓊指數週三 (9 日) 收盤飆漲近 3000 點，創 2020 年 3 月以來最狂漲幅。

標準普爾 500 指數暴漲 9.52%，創自 2001 年 1 月以來的最大單日漲幅，也是有史以來第二佳單日漲幅。

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那斯達克瘋漲 12.16%，創下自 2001 年 1 月以來的最大單日漲幅，也是有史以來第二好的單日漲幅。

川普「對等關稅」9 日才剛開始實施就迎來重大逆轉，川普盤中宣布，已有超過 75 國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施 90 天，僅徵收 10% 對等關稅，但唯獨中國是例外。

川普稱，中國對世界市場的不尊重，因此宣布對中國開徵稅率將從 104% 增加至 125%。

美國財政部長班森特表示，在這 90 天的過渡期內，美國預計將逐一就各國進行貿易協議談判。

高盛恢復了先前對經濟衰退可能性為 45% 的預測，而經濟成長率僅為 0.5% 左右。

美股週三 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數暴漲 2,962.86 點，或 7.87%，收 40,608.45 點。

那斯達克指數暴漲 1,857.06 點，或 12.16%，收 17,124.97 點。

S&P 500 指數暴漲 474.13 點，或 9.52%，收 5,456.9 點。

費城半導體指數暴漲 667.51 點，或 18.73%，收 4,230.45 點。

NYSE FANG+ 指數暴漲 1,417.07 點，或 13.64%，收 11,806.56 點。

標普 11 大板塊集體歡漲，資訊科技、非必需消費品領漲 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王氣勢如虹。Meta (META-US) 飆升 14.76%；蘋果 (AAPL-US) 暴漲 15.33%；Alphabet (GOOGL-US) 猛漲 9.68%；微軟 (MSFT-US) 衝高 10.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 強漲 11.98%。

台股 ADR 全數回暖。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 12.29%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 12.53%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 10.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.19%。

企業新聞

由於對關稅的擔憂有所緩解，且人工智慧 (AI) 交易的情緒有所改善，投資人趁機買進科技股，科技股引領大盤。蘋果 (AAPL-US) 急飆 15.33% 至每股 198.85 美元，創下 1998 年以來最佳單日表現。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 猛升 9.68% 至每股 158.71 美元，Alphabet 重申計劃投資 750 億美元用於人工智慧技術，儘管最近出現關稅動盪， 但這顯示出美企繼續支持人工智慧貿易。

特斯拉 (TSLA-US) 飛升逾 22% 至每股 272.20 美元，領漲科技七巨頭，此前 Benchmark 將特斯拉股票列入「買入」清單，稱其近期拋售過度。

達美航空 (DAL-US) 衝高 23.38% 至每股 44.27 美元，早些時候表示，由於川普關稅計畫走向存在不確定性，它不會重申其全年財務指引。

沃爾瑪 (WMT-US) 飆高 9.55% 至每股 89.60 美元，沃爾瑪撤回了第一季營收預期，理由是不確定全面徵收關稅將對中國、越南和全球其他主要商品來源地產生何種影響。

華爾街分析

川普 2 日發起的美國與世界貿易戰，導致全球股市和債市陷入混亂，短短五天後，他將金融體系從崩潰邊緣拉了回來，整體市場波動性前所未有。

Hedge Fund Telemetry 創辦人 Thomas Thornton 表示：「一切都太瘋狂了。」

Wealth Alliance 總裁兼董事總經理 Eric Diton 稱：「我們生活在分分秒秒之中，有一大群驚恐萬分的人試圖抓住積極的機會，我不認為股市已經觸底，除非看到簽署實際的協議。」

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 則認為：「市場終於得到解脫，雖然不確定性不會降至零，但最壞的情況很可能不會發生。」

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「考慮到股價和市場情緒已經變得多麼低迷，90 天暫停政策引發劇烈的反彈，而推遲關稅實施無疑會消除市場上的巨大壓力，但關稅已經不會消失。中國關稅稅率現在已經達到三位數，誰會知道 90 天後會發生什麼？」