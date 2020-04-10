國籍三大航空衰退狀況迥異 華航優預期 虎航最慘淡

新冠肺炎疫情衝擊，航空業者 3 月營收仍相當低迷，各家業者均面臨到國內外旅遊客源大幅流失的窘境，衰退幅度卻明顯不同，華航 (2610-TW) 年衰退幅度不到 40%，長榮航 (2618-TW) 衰退 54%，台灣虎航 (6757-TW) 營收來源為全客運，降幅最大，減幅高達 83%。

華航 3 月合併營收 82.63 億元，月減 11.55%、年減 39.96%，續創 2009 年 7 月以來新低；第一季合併營收 323.73 億元，年減 20.02%，創 2010 年第一季以來新低。

長榮航 3 月合併營收 67.86 億元，月減 23.35%、年減 54.14%，也創下 2009 年 8 月以來新低點；第一季合併營收 302.33 億元，年減 31.77%，創 2013 年第二季以來新低。

台灣虎航 3 月合併營收僅剩 1.3 億元，月減 77.71%、年減 83.75%，創單月新低，第一季合併營收僅 16.19 億元，年減 35.63%。

由於空運運價在航班驟減下暴漲，貨機頓時成為航空業營收主要來源，華航是目國內擁有最多貨機的航空公司達 18 架，因此，華航 3 月貨運營收衝上 50.66 億元，超越客運營收 24.88 億元，貨運營收占比自 2 月的 30.94% 一口氣拉升至 61.31%，略緩解客運運量驟減的壓力。

長榮航也有 5 架貨機，3 月貨運營收 26.9 億元，同樣超越客運的 26.32 億元，貨運占營收比重逼近 40%，較上月大增 19.7 個百分點。

目前看來，由於旅遊禁令尚未解除，航空市場幾乎接近沒有旅遊客源，航空雙雄暫時靠著貨機和客機機腹的艙位來穩住營收。

由於客運市場仍低迷，何時能回復過去水準仍有高度不確定性，華航最新宣布，因應疫情持續發展和市場旅運需求變化，華航台北 (桃園)- 宿霧航線原定 6 月 12 日開航，將延至 10 月 1 日，維持每周 6 班，而台北 (桃園)- 清邁航線原定 6 月 23 日開航，也延至 10 月 2 日，每周 4 班。