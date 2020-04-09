第二波口罩援助啟動 贈北歐、新南向等國600萬片

為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，蔡總統日前宣布第一波國際人道援助行動，捐贈美國、歐洲及我國友邦共計 1000 萬片醫療口罩等防疫物資，近日已啟運將陸續送達，外交部今 (9) 日再宣布，啟動第二波援贈行動，總計 600 萬片口罩，包括北歐、中東歐及新南向國家等。

台灣口罩產能持續放大，本周日產量已衝上 1500 萬片，目標挑戰 1700 萬片。外交部指出，首波捐贈給 15 個邦交國的口罩，在 1 週內即完成相關作業，具體落實 Taiwan can help 的理念，目前已經分批啟運送往各國，捐贈美國的部分也順利作業中。

歐洲方面，我國援贈荷蘭的口罩已於 7 日運抵首都阿姆斯特丹；其他歐洲國家的口罩，則分批於 8 日晚間及 9 日清晨先後啟運，將分別送往義大利、西班牙、法國、德國、波蘭、捷克、比利時及盧森堡等歐盟會員國，以及英國、瑞士與教廷等在前線急需的醫護人員、相關團體或與民眾接觸的神職人員。



順利完成第一波國際人道援助後，外交部宣布，將展開第二波援贈行動，台灣將再捐贈醫療口罩，支援疫情嚴重的國家，包括北歐及中東歐地區的歐盟會員國、美國受創較重的州、拉丁美洲暨加勒比海地區國家、新南向政策目標國家及其他友好國家等，總數 600 萬片。

至於援贈日本方面，雙方已開始進行討論，若有結果，將立即對外說明。外交部強調，防疫無國界，各國對抗肺炎疫情無法獨善其身，唯有透過互助互利的合作，方能築起堅實的抗疫防線。