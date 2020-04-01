〈總統敞廳談話〉國家隊打國際盃 台灣捐贈1000萬片口罩助抗疫

國際 COVID-19 疫情嚴峻，總統蔡英文今 (1) 日發表敞廳談話指出，目前台灣口罩日產量已超過千萬片，成為全球第二大生產國，也能充分供應國內需求，未來要讓國家隊去打國際盃，提供其他國家口罩、藥物及技術三大項目的支援，共同抗疫，首波將捐贈 1000 萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員。

蔡英文強調，如果國際疫情無法獲得有效控制，疫情就永遠不會結束，台灣也依然身處險境，疫情是全球性的，每個國家都會相互影響，光是把國內疫情把關好，是無法阻擋疫情蔓延，國際社會的各個成員必須集結力量，共同克服挑戰。

蔡英文指出，前段時間組成了國家隊，這個階段要打國際盃，跟其他國家一起做區域聯防、全面抗疫，現在不論是快篩、疫苗、藥品的研發，還有防疫物資的超前部署，都有非常多的國家積極想與台灣進行合作，像是台灣與美國、歐盟、捷克，正在共商防疫的策略，分享目前的研究成果，與澳洲、美國也進行防疫物資的交換，同時也提供邦交國協助，讓他們在當地可購買需要的物資。

隨著疫情愈趨嚴重，許多國家的醫療體系遭受嚴重衝擊，蔡總統宣告國際社會，台灣未來將會積極加強與國際防疫合作，當各國面臨疫情擴散、急需協助之際，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，願意在口罩、藥物、技術這三大項目提供協助。

第一、口罩的支援。目前台灣一天可生產 1300 萬片口罩，產能持續提升中，即將達到 1500 萬片，因此，台灣將捐贈 1000 萬片口罩，相當於一日產能，支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續也將視國內產能狀況給予國際社會支持。

第二、藥物的支援。有些國家的研究認為奎寧有助於輕症患者的治療，因此，政府已請廠商提高奎寧的產量，對有需要的國家給予適當的支援。

第三、技術的支持。分享國內利用大數據分析的電子檢疫系統，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，來進行有效的疫情調查，防止疫情的擴散，公私立醫院也會透過視訊提供防疫經驗與技術給需要幫忙的國家。

蔡總統強調，能促成這些合作的前提，是台灣有堅強的實力，政府也行有餘力，把台灣內部疫情控制好、物資準備好，台灣就有能量和其他國家進行合作，提供人道的協助，而其他醫療物資在確保國內需求無虞後，就會陸續提供協助國際。

任何國家的醫療一旦崩潰，所造成的影響，不只是一個國家的淪陷，而會是全球疫情的惡化，因此，台灣身為國際社會的一員，願意盡一份責任，助人也利己。