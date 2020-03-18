華航5年來首見虧損 不配股息 將發百億元內額度公司債償還債務

華航 (2610-TW) 今 (18) 日公布去年財報，全年虧損 12 億元，是 5 年來首見虧損，每股淨損 0.22 元，創 6 年來低點，第四季單季每股虧損 0.16 元，則是 11 季來新低，董事會決議不發放股息，同時將發行國內無擔保普通公司債，用逾償還債務，預計發行總額不超過 100 億元。

據華航公布的最新資產負債表估算，負債比近 80%，在目前因武漢肺炎疫情衝擊下，航空業經營環境嚴峻，決議再發行國內無擔保普通公司債，且金額較以往多。

華航去年全年合併營收 1684.44 億元，年減 1.3%，營業毛利 166.87 億元，年減 3.02%，毛利率 9.91%，年減 0.17 個百分點，營業利益 26.66 億元，營業利益率 1.58%，年減 0.78 個百分點，加上業外財務成本淨額近 20 億元，全年轉為虧損，歸屬母公司淨損近 12 億元，每股虧損 0.22 元。

展望今年，法人認為，華航今年虧損恐進一步擴大，前 2 月合併營收已較去年同期衰退 9.74%，隨著中央流行疫情指揮中心將亞洲 19 國、申根國家 26 國，以及美加紐澳等地共 97 國的旅遊疫情提升至第三級警告，不少旅遊業者均已取消 4 月底前的出境旅遊團，航空業者的 3 月、4 月營收勢必更加低迷。

華航表示，這次疫情造成的衝擊，比起過去 SARS 和金融海嘯期間都還大，是雪崩式的影響，已陷入更艱困的營運情境，預料疫情過後也需要較過往更長的修復期。

目前包括華航、長榮航 (2618-TW) 均已實施無薪的特殊事假，希望藉此節流，呼籲員工共體時艱，而星宇航則是全數航線暫時停擺，台灣虎航 (6757-TW) 也僅剩東京和大阪部分航班運營中。