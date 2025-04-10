〈能源盤後〉川普調高對中關稅 但暫停對多國加徵 原油自4年低點逆轉 漲逾4%

鉅亨網編譯許家華 2025-04-10 05:36

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原油期貨價格周三 (9 日) 漲逾 4%，自早盤觸及的 4 年低點反彈，係因美國總統川普宣布將進一步提高對中國的關稅，但暫停上周宣布的對大多數其他國家徵收的關稅。

川普批准新關稅暫停 90 天，並將對中國的關稅稅率提高至 125%，且立即生效。先前宣布對中國課徵 104% 的關稅已於周三稍早生效。

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Brent 原油期貨上漲 2.66 美元或 4.23%，收每桶 65.48 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收盤上漲 2.77 美元或 4.65%，收每桶 62.35 美元。

在出現逆轉之前，這兩大基準原油期貨價格稍早跌幅約達 7%。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 表示：「們已經到達貿易衝突的轉折點，川普給了那些願意達成協議取消關稅的國家一些時間來解決問題。川普的做法是將中國獨自置於一個經濟孤島上。」

中國宣布對美國商品加徵關稅，自周四起對美國商品徵收 84% 的關稅。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示：「我認為市場預計中國將會達成協議。」

不過，分析師表示，中美貿易戰不斷升級，持續給油價帶來壓力。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，貿易衝突加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂。「儘管石油需求可能尚未受到影響，但未來幾個月對石油需求疲軟的擔憂日益加劇，需要降低價格來觸發供應調整，以防止市場供應過剩。」Staunovo 補充。

美國主要貿易夥伴加拿大的反制措施也於周三生效。

歐盟國家周三同意對一系列美國進口產品徵收 25% 的關稅，這是第一輪反制措施。

OPEC + 產油國集團上周決定將 5 月的石油產量提高 41.1 萬桶 / 日，分析師稱此舉可能導致市場出現供應過剩，限制了油價的漲幅。

美國方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周美國原油庫存增加 260 萬桶，至 4.423 億桶，而路透社調查的分析師預期為增加 140 萬桶。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「出口處於較低水準，必須看看我們是否會失去進入中國市場的機會，以及未來出口是否會下滑。」