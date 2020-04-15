最糟情況成真？美國失業率最快4月突破20%

武漢肺炎 (COVID-19) 下多個州宣布封鎖防疫措施，這在美國引發的失業問題可能比華爾街推演的最糟情況還要嚴峻，摩根大通 (小摩) 預估，失業率最快 4 月就會突破 20%，接下來會就此打住還是繼續攀升仍是個問號。

《彭博》報導，美國勞工部將於週四公布最近一週初領失業救濟金人數，市場預估人約 550 萬人，代表過去四個禮拜共有超過 2200 萬人請領失業救濟，相當於美國每 8 名勞工就有 1 人申請失業補助，也代表金融海嘯以來所有增加的就業機會通通化為烏有。

美國歷年失業率，紅色為小摩預估值 (來源: Bloomberg)

由於未來幾週的失業救濟金申請人數很可能仍高達數百萬人，美國經濟衰退情況可能比一開始預想的糟，疫情過後的復甦之路恐怕也更崎嶇難行。

曾任聯準會 (Fed) 經濟學家的 Claudia Sahm 說，如果初領失業救濟金人數遲遲不見緩解， 失業率攀升到 30% 將從可能發生的事，變成最可能成真的預測。上一回金融海嘯時，失業率最高約略在 25%，而彭博經濟學家 4 月初曾預估，第二季失業率為 12.6%。

由於失業補助網站湧入過多人申請、系統也老舊，許多人等了好幾週才得以遞交申請文件。另一方面，川普政府雖然通過 2.2 兆美元史上最高額紓困計畫，但家庭和企業發支票進度延誤，而且紓困計畫本身就有潛在的經費缺口問題，可能導致未來失業率進一步攀升，或長期居高不下。

失業救濟金人數向來低估實際失業的人數，例如 2018 年工作年滿 12 個月後失業的勞工，僅 26% 確實領到補助金。

武漢肺炎導致的失業情形和以往大不相同。Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 說，以前人們沒申請失業補助，是認為還有機會找到工作，但現在許多不曾領過失業救濟金的勞工，因為別無選擇，只能申請補助。

摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 說，要求民眾居家避疫的禁足令大多已經實施一個禮拜以上，裁員已經發生，初領失業救濟金人數或許會因為時間落後因素居高不下，預估 4 月和 5 月的失業率約在 20%，直到人們回到工作崗位，失業率才會下滑。

接下來幾個月的失業率可能會有較大波動。Swonk 則說，如果政府紓困計畫帶動就業機會回流，5、6 月失業率可能下滑，然而倘若紓困計畫出現資金缺口，失業率到了年底或許會再次躍升。

值得注意的是，失業救濟金人數很可能未納入零工經濟者和自雇工作者，這些人雖然被納入勞工部的非農就業人口 (統計對象為雇主)，卻不在失業率統計範疇 (統計對象為家庭)。

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