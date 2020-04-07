葉倫：當前失業率恐已高達12-13% 預計Q2美國經濟萎縮至少30%

美國聯準會 (Fed) 前任主席葉倫 (Janet Yellen) 週一 (6 日) 表示，美國經濟正處在令人震驚的衰退困境中，目前的數據還無法反映這種情況，但她認為當前失業率恐已高達 12-13%，同時預期 Q2 美國經濟至少萎縮 30%。

葉倫稱：「若有即時統計數據，美國當前失業率恐怕已經高達 12％或 13％，而且還會持續上升。」她認為美國第二季 GDP 至少會下跌 30％，且跌幅可能比她看到的高更多。

此外，葉倫對於美國經濟是否呈 V 型復甦感到質疑，即美國經濟是否能在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情受到控制、重新開放後急遽回升。

葉倫表示：「我認為 V 型復甦有其可能性，但我也擔心結果可能變得更糟，一切完全依據當前經濟衰退引發的破壞有多大。」

然而，這取決於員工是否迅速復工，以及一旦政府撤回社交距離 (social distance) 指引後，消費能力受損程度是否輕微到足以迅速恢復支出。

近兩週總計約 1000 萬美國人提出失業申請，且截至 3 月 12 日，美國新增非農就業人數大減 70.1 萬人，包含勞動力以外及未充分就業人口的失業率也升至 8.7％，創下單月最高漲幅。

葉倫稱道：「損失越大，我們看到 U 型的可能性就越高，更差情況下可能出現 L 型，但我希望我們不會看到類似的東西。」

針對央行是否購買股票，葉倫則認為賦予 Fed 購買股票權力是一項重大改變，從長遠來看這不是一件壞事，但她認為目前還沒有這個必要，比起前者，支持信貸市場的干預更加重要。

在一般情況下，Fed 僅被允許在政府支持下持有政府公債和機構債務，然而在本次疫情期間，Fed 為有史以來首度獲准購買投資等級公司債及 ETF，儘管如此，目前 Fed 仍尚未獲得國會法律授權來購買公司股票。