「疫」拳重擊！美3月新增非農暴減70萬人 失業率升至4.4%

美國勞工部週五 (3 日) 公布 3 月新增非農就業人數暴減 70.1 萬人，為 2010 年以來首度下滑，失業率自半世紀低點升至 4.4%，顯示在武漢肺炎 (COVID-19) 延燒之下，美國長期強勁的勞動力市場正承受著疫情帶來的重擊。

該項數據主要涵蓋 3 月初的就業市場，為政府強制關閉部分企業，迫使企業裁員前。3 月失業率自 50 年低點 3.5％躍升至 4.4％，創 2017 年新高，不過由於調查截至 3 月 12 日，僅部分反映近兩週的失業人數，市場預計失業率將在未來幾個月攀高至 10％以上。

美國三月非農關鍵數據：

新增非農就業減少 70.1 萬人，預期減少 10 萬人，前值 27.3 萬人

失業率 4.4%，預期 3.8%，前值 3.5%

平均每小時薪資年增率 3.1%，預期 3.0%，前值 3.0%

平均每小時薪資月增率 0.11%，預期 0.2%，前值 0.3%

平均每週工時小時 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.4 小時

勞動參與率 62.7%，前值 63.4%，自 7 年高點落至 5 年新低

(圖：Zerohedge)

根據 3 月非農平報告，私人部門就業人數大減 71.3 萬人，公部門就業人數增加 1.2 萬人，臨時工作增加 1.7 萬人。

以產業來看，休閒與酒店部門就業人數大減 45.9 萬人，居所有產業之冠，衛生保健和社會福利部門減少 6.1 萬人，專業暨商業服務減少 5.2 萬人，零售部門減少 4.6 萬人，建築部門減少 2.9 萬人，其他服務行業合計減少 2.4 萬人。

儘管 3 月報告並未完全反映美國失業情況，但確實暗示未來的悲觀前景。3 月暫時性失業人數增加一倍以上達到 180 萬人，失業時間少於 5 週人數增長 75％達到 150 萬人，永久性失業人數則增加 17.7 萬至 150 萬人。

FS Investments Inc. 經濟學家 Lara Rhame 表示：「經濟走下坡的程度如此驚人，就像一場颶風在同一時間襲擊整個國家。」

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 本週稍早表示：「從現在開始到 4 月的數據，我們會發現失業人數將大增約 10 萬至 1500 萬人，符合我們在近兩週獲取的失業申請數據。」