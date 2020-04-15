日本當局試算：若政府無作為 逾40萬人恐死於新冠肺炎

日本當局推測，若不積極設法減少人與人之間的接觸機會，日本國內恐有逾 85 萬人在這波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情罹患重症，估計其中又有近半人數恐因而喪命。也認為人與人之間的接觸若減少 8 成，疫情在大約 1 個月後就能受到有效控制。

日本厚生勞動省的群聚感染對策小組，在週三 (15 日) 公布了最新調查結果。來自北海道大學的小組成員西浦博教授 (理論疫學) 表示，根據他們的試算結果，因感染新冠肺炎而需要使用呼吸器輔助或住進加護病房的重症患者人數，很有可能超過 85 萬人。

日本當局試算：若政府無作為 逾 40 萬人恐死於新冠肺炎 (圖片：AFP)

該小組參考國外疫情來進行試算，在每名確診病患可能傳染給 2.5 人的假設條件，還有當局沒有採取相關對策要求民眾減少外出等的情況下，推估 15-64 歲的重症患者會有 20 萬 1300 人，65 歲以上的年長重症患者也會有 65 萬 2000 人，合計 85 萬 3300 人。

在當局沒有採取任何對策的假設下，推估有 49% 的重症患者將死於新冠肺炎。雖然西浦教授沒有提到確切數字，但是在單純的數學計算下 (85.33 萬 x 49%)，估計日本逾 41.8 萬人會因新冠肺炎而喪命。

西浦教授指出，這些數據是假設日本當局面對這次肺炎疫情，在沒有採取任何作為時的推估數字。只要減少接觸機會，就能有效抑止病毒傳播。

教授也強調，他們認為只要人與人之間的接觸減少 8 成，大約 1 個月的時間就能有效抑制傳染。