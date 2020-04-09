國際勞工組織預估：2020年Q2全球失業上看1.95億人

聯合國附屬的國際勞工組織 (International Labor Organization，ILO) 週三 (8 日) 釋出的報告預估，因為疫情實施的防疫措施，使得 2020 年第二季全球工作時數將減少 6.7%，等同於失去 1.95 億名每週標準工時 48 小時的全職員工。

此前 ILO 於 3 月初時預估，到 2020 年底前，疫情造成的經濟和勞工危機，恐將使全球失業人數上升至近 2500 萬人。

但如今 ILO 認為，年底的失業人數恐怕會遠高於 3 月預估，因為自勞工組織發表其初步預估後，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的威力又更上一層樓，自數據發布以來，全球確診病例又暴增 6 倍。

該機構表示，2020 年全球失業率取決於下半年的經濟復甦速度，以及相關政策刺激勞動力需求的成效。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球武漢肺炎確診病例已超過 145 萬例，死亡病例則突破 8.3 萬例，此外，美國的累計確診病例已突破 40 萬例，死亡病例則超過 1.2 萬例。西班牙、義大利、法國、及德國的確診病例，皆已超過 10 萬例。

ILO 表示，各國為了減緩疫情散播而採取的封鎖措施，已經衝擊全球 5 分之 4 的勞工，佔了全球 33 億勞動人口的 27 億，該組織表示，這是第二次世界大戰以來最嚴重的危機。

全球工作場所實施封鎖措施的比率 (圖片: ILO)

ILO 總幹事 Guy Ryder 表示，發展國家和發展中國家經濟體的勞工和企業都面臨前所未有的「災難」。

ILO 估計，全球有近 38% 人口，相當於 12.5 億人，在極有可能面臨裁員、減薪和增加工時的部門中工作，這些部門包括零售貿易、飯店、食品服務業以及製造業。

報告更指出，其中全球有 20 億人口從事非正式工作，該類別多數人口位於新興國家和發展中國家，也是面臨流失收入的高風險國家之一。

處於失業高風險工作的人口 (圖片: ILO 網站)

ILO 重申，對抗疫情造成的經濟威脅，需要採取大規模、綜合性的政策措施，其中又以受疫情衝擊最大的部門勞工，最需要獲得立即的支持。