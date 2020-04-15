〈能源盤後〉需求衝擊大於減產支撐 原油收約2週低點

週二 (14 日) 交易，COVID-19 大流行導致旅行和貿易中斷，需求下降。受供應過剩的拖累，原油期貨價格收在約莫 2 週低點。

需求疲軟和供應過剩造成的價格壓力超越了上週末大型產油國達成的減產協議給予的支撐力，雖然該減產協議讓延續一個月的沙俄價格戰告終。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，「雖然這回減產規模遠超過先前的紀錄，但供需的具體數據計算下來仍是紮實有利空頭。」

「減產協議只移除了全球供應量約 10%，但全球需求量減損了 20%-30%，所以這協議實際上保證大量原油與石油產品中短期內將湧入庫存。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.30 美元或 10.3%，收每桶 20.11 美元。盤中低點一度觸及 19.95 美元。

根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 3 月 30 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.14 美元或 6.7%，收每桶 29.60 美元，為 4 月 1 日以來最低收盤價。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，「儘管大型產油國達成規模相當可觀的減產協議，但仍不足以讓今年第二季供需保持平衡。」

OPEC 與 OPEC + 經過數日緊湊談判後，上週日同意自今年 5 月 1 日至 6 月 30 日全體減產 970 萬桶 / 日。接著 7 月 1 日到 12 月 31 日這段時間，全體減產規模縮減至 800 萬桶 / 日；2021 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期間減產 600 萬桶 / 日。

全球經濟前景仍然不利石油，國際貨幣基金組織（IMF）週二預測，今年全球經濟年率將萎縮 3%，明年反彈 5.8%，與 2008-09 年的金融危機相比，今年經濟衰退的情形更嚴重。IMF 預期美國今年經濟將萎縮 5.9%。

監管石油和天然氣行業的德州鐵路委員會 (RRC) 週二舉行聽證會，討論該州石油是否減產 20% 的議題，德州每日石油產量約 500 萬桶，因此該議題約等於每日減產 100 萬桶。德州產量在美國總產量中約占比 40%。

先鋒自然資源美國公司執行長 Scott Sheffield 在聽證會上表示，大多數獨立石油生產商的平衡收支 (含挖掘成本)，約在原油每桶 25 美元至 26 美元之間，所以油價必須至少每桶 30 美元才能生存下去。「就算是 30 美元，我們也癱瘓了，但至少整個產業能活下去。」

Sheffield 本月稍早提過，德州 RRC 預計 4 月 21 日做出決議。

一份新聞報導，貿易團體 API 呼籲德州 RRC 避免干預石油市場，並指出「還沒等政府下命令，德州和全美生產商就已經按市場狀況減產了。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 72 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.1%，收每加侖 94.42 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.3%，收每百萬 Btu 1.65 美元。

EIA 預計明日公布上週石油供應量報告。

根據 S&P Global Platts，經濟學家預期 4 月 10 日止的一週，原油供應量增加 1010 萬桶、汽油供應量增加 710 萬桶、蒸餾油增加 180 萬桶。