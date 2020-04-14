沙國5月原油官方售價 對亞洲降價 銷往美國調漲

在 OPEC+ 達成歷史性協議後，沙烏地阿拉伯週一 (13 日) 宣布了 5 月官方原油官方售價 (OSP)，他們下調了銷往亞洲的價格，面向歐洲的價格持平，但銷售到美國的價格則上升。

文件顯示，沙烏地阿美將 5 月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油 (Arab Light) 官方售價，設定為較阿曼 / 杜拜均價折扣每桶 7.3 美元，較 4 月下降每桶 4.2 美元，符合市場預期。

亞洲煉油商已經連續 3 個月呼籲沙烏地下調官方售價，因為在供應充裕，而且疫情導致需求減少之際，中東指標原油價格及煉油利潤率下降。

同時，他們將 5 月銷往美國的 OSP 上調，至較阿古斯高硫原油指數 (ASCI) 折價每桶 0.75 美元，較 4 月價格調高 3 美元。

銷往歐洲西北部的阿拉伯輕油 OSP 則維持不變，仍為較洲際交易所 (ICE) 布蘭特原油折價每桶 10.25 美元。

熟悉定價程序的業內人士表示，亞洲價格下跌反映了需求疲軟，而歐洲和美國的 OSP 主要反應市場基本面及全球減產後的效應。

上個月，全球最大的出口國沙烏地增加了 4 月原油供應，並削減價格，引爆油價大戰，並導致全球油價跌至 18 年的低點。

這次減產協議預計減幅達每日 970 萬桶，部分分析師相信，加上 OPEC+ 之外的產油國，協議後的全球原油供給有望減少 20%。