需求大萎縮 IEA：新冠肺炎抹去十年石油需求增長

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重擊油市需求，國際能源署 (IEA) 週三表示，預計今年石油需求將大減 930 萬桶 / 日，光是本次疫情危機就抹去近十年來的石油需求增長。

為因應肺炎疫情，多數地區的運輸活動急遽下滑，全球有高達 187 個國家和地區採取封鎖措施，IEA 表示即使假設於下半年放寬旅遊禁令，今年全球石油需求仍將較去年減少 930 萬桶 / 日，幾乎消除近十年來的增長水平。

(圖：IEA)

此外，IEA 預計 4 月石油需求將較去年同期減少 2900 萬桶 / 日，需求跌幅達到 1995 年以來最高水平，另外，Q2 石油需求將比去年同期減少 2310 萬桶 / 日。

儘管預期需求下半年復甦，IEA 認為過程是漸進的，預計 12 月需求仍將較去年減少 270 萬桶 / 日。

OPEC+ 達成減產協議

上週日 (12 日)，石油輸出國家組織和其他產油國 (OPEC+) 達成一項歷史性協議，同意自 5 月起減產 970 萬桶 / 日，佔全球石油產量的 13%。

儘管如此，自達成協議以來，國際油價仍持續下跌，IEA 認為目前沒有可行的協議來抵消短期的需求損失，IEA 仍預計 5 月和 6 月的石油需求將分別較去年同期減少 2600 萬 / 日和 1500 萬桶 / 日。

截至台北時間週三 (15 日) 晚間 18 時許，布蘭特原油下跌 4.19%，暫報每桶 28.36 美元，西德州中質原油 (WTI) 下跌 2.78%，暫報每桶 19.55 美元。

布蘭特原油價格日線走勢 (圖：Investing.com)

「石油生產和消費國共同表現出的團結氣氛令人感到鼓舞，不過要解決疫情危機，顯然還有很長的路途要走。」IEA 稱道。

至於其他原油相關活動，IEA 指出 3 月海上浮動儲油量增加 27%，達到 1.031 億桶，並稱隨著原油持續過剩，未來浮動儲油量將顯著增加，因飛機停駛，預計汽油和發動機燃料等精煉產品庫存將增加 600 萬桶 / 日。

此外，全球煉油活動也將急遽下跌，IEA 預計今年煉油廠吞吐量將下滑 9％以上，主要受到全球各地區廣泛減產和停產所致。