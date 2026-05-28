〈能源盤後〉美伊停火消息反覆 荷姆茲海峽前景不明 油價震盪收盤

鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 05:00

國際油價週四 (28 日) 震盪收盤，市場在美伊停火談判傳出互相矛盾消息下持續劇烈波動。投資人一方面關注中東局勢是否進一步降溫，另一方面也擔憂荷姆茲海峽航運恢復進度仍充滿不確定性，使油價呈現漲跌互見格局。

（圖：REUTERS/TPG）

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨收跌 58 美分，跌幅 0.6%，收在每桶 93.71 美元。不過交易更活躍的 8 月 Brent 期貨尾盤則上漲 72 美分，報每桶 92.97 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則小幅收高 22 美分，漲幅 0.3%，報每桶 88.90 美元。

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近期油價走勢劇烈震盪，主要反映市場對伊朗戰爭是否接近尾聲，以及荷姆茲海峽是否能重新恢復正常通航的預期反覆變化。雖然近期已有部分油輪重新通過海峽，但目前整體航運量仍遠低於戰前水準。

路透引述 4 名知情人士報導指出，美國與伊朗已就延長中東停火 60 天達成協議，《Axios》也率先披露相關消息。不過消息人士同時表示，該協議仍需等待美國總統川普最終批准。

另一方面，伊朗半官方媒體《Tasnim》則表示，美伊之間潛在的諒解備忘錄文本目前尚未正式定案或確認，顯示雙方仍存在重大分歧。

市場分析指出，投資人目前對任何停火進展消息都極度敏感，因為這將直接影響全球原油供應風險溢價。

稍早油價一度大漲超過 2%，原因是伊朗革命衛隊宣稱，為回應美軍先前攻擊伊朗南部港口城市阿巴斯港 (Bandar Abbas)，已對美軍一處空軍基地發動攻擊，引發市場對衝突升級的擔憂。

不過隨後市場焦點再度轉向停火談判與荷姆茲海峽可能重新開放的前景，油價漲幅迅速收斂。

能源交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，目前油市呈現一種特殊現象，也就是只要出現任何偏多的中東消息，油價上漲速度相對緩慢；但只要市場稍微出現荷姆茲海峽可能恢復通航的跡象，油價就會迅速大跌。

分析認為，只要停火協議維持有效，這種對利空消息更敏感的交易模式可能持續存在。

除了地緣政治因素外，美國庫存數據也持續影響市場情緒。美國能源資訊署 (EIA) 最新公布，截至上週，美國原油庫存減少 330 萬桶，連續第 6 週下滑，但低於市場原先預估的 410 萬桶降幅。

此外，美國汽油與蒸餾油庫存同樣下降，顯示夏季需求仍具支撐力。

不過，瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，目前油市對中東局勢的敏感程度，已明顯高於對庫存數據的反應。即使美國庫存持續大幅下降，市場焦點仍幾乎完全圍繞在美伊談判與荷姆茲海峽局勢。

國際能源總署 (IEA) 先前估計，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽後，已有超過每日 1400 萬桶中東原油供應受到影響，使全球能源市場持續處於高度緊張狀態。

近幾週包括中國、中東與歐洲多國均積極介入斡旋，希望協助恢復荷姆茲海峽正常航運。中國國營航運集團中遠海運 (COSCO) 旗下油輪近日也已陸續重新通過海峽，被市場視為局勢略有改善的訊號。