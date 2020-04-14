美、中兩國在科技方面的競爭日益白熱化，量子電腦的研發更成為了主戰場，皆投入大量金錢與人力。反觀日本，由於缺乏周詳計畫還有預算過少，逐漸有被邊緣化的危機。

日本政府在今年 1 月敲定了「量子技術創新戰略」，決定了日本今後 10 至 20 年的創新戰略推動。今後量子技術，將與生物科技、AI 人工智慧等齊頭並進，計畫傾官、產、學之力來跟上國際腳步。

根據美國國家科學基金會 (NSF) 的調查數據，比較 2017 年各國包含民間機構在內的研發費用，美國是以近 5500 億美元奪冠，中國的研發費用也逼近 5000 億美元。日本只有 1700 多億美元，大約是中國的 1/3 水準。

撇除費用上的差異，日本若仍沉浸在過去的成功經驗，「科技立國」也將只是淪為口號。

還有日本在量子技術的研發上，因缺乏整合如同多頭馬車一般，無法齊心協力的朝著共同目標邁進。

美、中量子技術嶄頭角 日本逐漸邊緣化？ (圖片：AFP)

雖然過去 NEC 曾經在初期研究展露頭角，後來也因日本缺乏通盤考量而終被 Google 超越。Google 也在 2019 年秋天聲稱他們實現了「量子霸權」，已打造出一台能夠超越現今最強大超級電腦的量子電腦。

放眼各國在科技方面的競爭，美國政府有國防部先進研究計畫署 (DARPA) 之類的組織，中國更是傾全國之力來進行相關的科學研究，相形之下日本就顯得較無章法。

舉凡過去在 iPS 細胞研究、還是 AI 人工智慧的研發，甚或現在最熱門的量子技術，日本政府所提供的援助都顯得過於薄弱。

在影響國防、科技競賽至關緊要的量子加密方面，日本東芝雖擁有全球最快的加密技術，表現可圈可點，不過若稍有鬆懈可能又會被中國超前。另外在相關論文的數量方面也還是由中國奪冠。

對中國抱有高度戒心的美國，也在 2019 年宣布要與日本在量子技術領域合作。還有美國 2024 年的登月計畫當中，也力邀日本參加。未來日本是否還能在全球嶄露頭角，也將是一大考驗。