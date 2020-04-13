日財長：不調降消費稅率、維持既定財政目標

日本副首相兼財務大臣的麻生太郎，在週一 (13 日) 的眾議院決算行政監督委員會上表示，目前沒有調降消費稅的打算，還有扣除公債利息後的基本財政收支 (Primary Balance，PB) 要在 2025 年度轉正的目標不變。

近來日本經濟因受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響而遭到嚴重衝擊，在相關經濟對策方面，也傳出了許多聲音，希望日本政府能調降消費稅，但麻生太郎表示，現階段並沒有調降消費稅率的考量。

麻生說道：「去年調升了消費稅率，社會保障若不大幅改變路線來照顧所有家庭，日本社會很可能難以因應正逐步走向少子高齡化的變化，這也是相當顯而易見的問題。在目前沒有考量要調降消費稅率。」

另外在有關緊急經濟對策方面，在動用財政來增加政府公債的發行部分，也還不知道增加的稅收可以應付多少的相關支出，不過希望 PB 在 2025 年度轉正的既定目標不變。

麻生太郎在面對質詢時表示，這回由於政府借款增加，也會因此造成 PB 表現惡化，但不會放棄既定的財務目標。

與這回大規模經濟對策案相關的 2020 年度補正預算案方面，計畫透過發行全新政府公債來確保 16.8 兆日圓財源。

麻生強調，日本政府若不表現出還款的姿態，日本國債的市場行情也就難以維持。