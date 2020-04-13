武肺影響下 韓國失業給付金額再創單月新高

《韓聯社》週一 (13 日) 報導。根據韓國僱用勞動部在 2020 年 4 月 13 日所發表的最新統計資料顯示，該國 3 月份的失業給付金額年增 40.4% 報 8982 億韓元，也是繼 2 月份的 7819 億韓元紀錄後，再度創下歷史新高。

南韓當局為支援失業者的求職活動，會從僱用保險基金當中提撥款項，有絕大多數也都用於失業給付。凡是加入僱用保險超過一定期間的勞工們，就可在失業期間提出申請。沒有加入該保險的自營業者與自由工作者們，也就自然不在給付對象當中。

武漢肺炎 (COVID-19) 對南韓經濟的影響嚴重，在今年 3 月申請失業給付、就業津貼的人數高達 15.6 萬人，較去年同期增加 24.8% 或 3.1 萬人。

以職業來看，衛生及社會福利的申請者最多，達 3.5 萬人。其次為製造業的 1.9 萬人、營建業的 1.6 萬人，以及批發零售業與補教業的各 1.5 萬人。

同月加入僱用保險的人數達 1375.7 萬人，只比去年同期增加了 1.9% 或 25.3 萬人。也是自 2018 年的 3 月以來，再度出現單月新增人數低於 30 萬人的現象。

僱用保險投保人數變化 (圖片來源：韓國僱用勞動部)

就企業規模與投保人數的關係來看，員工人數未滿 5 人的企業新增 4.9 萬人加保，較前 (2) 月的 8.4 萬人出現大幅減少。員工人數 5 至 29 人的企業有新增 5.3 萬人加保，同樣較前月 (8.8 萬人) 出現大幅減少。根據研判，如此現象都是武漢肺炎所帶來的不良影響。

被認為在此次肺炎疫情中受創最嚴重的自營業者等，由於不屬僱用保險的加入對象，因此也難以得知實際的受害情況。而相關數據也將於 17 日時出爐。