IMF大幅下修經濟展望：全球GDP萎縮3% 恐大蕭條來最慘

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (14 日) 公佈最新一期《世界經濟展望報告》 (World Economic Outlook)，預計 2020 年全球 GDP 將萎縮 3%，恐將經歷 1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退。

今年一月 IMF 曾預測今年全球經濟增長率達 3.3%，2021 年全球 GDP 將增長 3.4%，該機構週二 (14 日) 大幅下修 2020 年展望，預期全球 GDP 將萎縮 3%，但明年全球 GDP 上修至 5.8%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 於最新報告中表示，這是一場與眾不同的危機，今年全球經濟「很可能」經歷自 1930 年大蕭條 (Great Depression) 以來最嚴重的衰退，衰退程度遠超過 10 多年前的全球金融危機。

Gita Gopinath 預計：「全球經濟將在 2021 年實現部分復甦，經濟成長率將高於趨勢，但仍將低於武漢肺炎爆發前的趨勢，復甦力道仍存在相當大的不確定性。」

IMF 公布最新世界經濟展望預測。(圖片：IMF)

IMF 最新預測表明歐元區將承受最嚴峻的經濟打擊，歐元區今年經濟成長率將萎縮 7.5%。義大利和西班牙的經濟形勢將特別困難，分別萎縮 9.1% 和 8%。

此外，預期美國經濟成長率今年將萎縮 5.9%，但預期中國經濟成長率將達 1.2%，台灣今年經濟成長率至負 4%，明年有望回升到 3.5%。