別和聯準會對作！高盛：S&P500年底飆上3000點

在熊市反彈兩個星期之後，多數華爾街分析師依然戒慎恐懼，擔心疫情及財報上的不確定性，不過高盛已經樂觀地修改了對美股的看法，認為低點已過。

高盛週一 (13 日) 發布報告，策略師 David Kostin 將今年底標普 500 的目標值設在 3000 點，最核心的論點可能只有一個，但非常明確，就是聯準會 (Fed) 已經不再允許股市下挫。

Kostin 指出，在史無前例的政策支持，外加疫情成長曲線趨於平緩之下，大大降低了美國經濟及金融市場的下跌風險，美股標普 500 指數已反彈至最高 2790 點，比 3 月 23 日低點 2237 點上漲 25%。

聯準會已經使出多種金融危機以來成功救市的大招，一些從未用過的新招，更重要的是，如果局勢逐漸轉壞，聯準會還將追加新一波的行動。

美股走勢脫離基本面看法 (圖表取自 Zero Hedge)

Kostin 表示，如果在經濟重新開放後，美國並未出現第二次更嚴重的感染激增，在決策者「盡一切所能」的立場來看，意味著股市不太可能再創新低。

Kostin 指出，聯準會及國會排除了經濟徹底崩潰的可能性，降低的尾端風險，將轉化為更高的股市本益比。

高盛預計美股本益比將攀高 (圖表取自 Zero Hedge)

Kostin 最終給出標普 500 指數的年底目標價是 3000 點，較目前水準約再上升 11%，即使基於沒有 V 型復甦下，這代表股市的本益比會非常高，至少超過 24 倍。

雖然高盛的宏觀估價模型並不支持這種股價走勢，但高盛指出，當前股市走勢可能並不與傳統模型的驅動因素相關，而和政策支持及投資者情緒更緊密關聯。