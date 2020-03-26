鮑爾罕見專訪：政策彈藥未用盡 一旦疫情受控美國經濟有望強彈

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (26 日) 罕見接受媒體專訪，週四鮑爾出席《NBC》節目專訪時表示，Fed 近期的政策行動有助於企業獲取資金，一旦疫情受到控制，效用將特別顯著，美國經濟有望強彈，並強調彈藥尚未用盡。

Fed 本週二 (24 日) 宣佈採取無限量 QE，以維持低借貸成本，同時以學生貸款、信用卡貸款和美國政府擔保貸款作為抵押，向中小企業放貸，並購入大型企業債券為它們提供最長 4 年期的過渡貸款。

針對外界對於政策彈藥用盡的擔憂，鮑爾回應：「就企業貸款計畫來說，彈藥不會用盡，這不會發生！我們仍有其他政策空間來支撐經濟。」

鮑爾承認武漢肺炎大流行為美國經濟帶來史無前例的龐大壓力，不過他也認為經濟反彈情況可能相對良好。

鮑爾說道：「基本上來說，我們的經濟沒有問題，不過我們很可能正處在經濟衰退中，當前情況比較特別，人們因為疫情被要求停業、停止上班，不過我們將在某個時間點控制病毒傳播，屆時信心將出現反彈。」

本月 Fed 已兩度將利率下調至接近零，並向經濟注入數兆美元，以增進市場流動性，幫助支撐被武漢肺炎大流行所破壞的經濟。

Fed 希望盡可能壓低借貸成本，幫助企業和民眾獲取低息貸款，以便進行投資和消費，鮑爾也表示：「我們正在努力架起橋樑，繼續向缺乏信貸的地方提供貸款。」