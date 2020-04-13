政策激勵股市反彈 資金大舉流入美股

歐美疫情出現趨緩現象，加碼逾 2 兆美元貸款計畫，淡化經濟數據和景氣前景疲弱擔憂，激勵全球股市反彈；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興市場股市資金仍呈淨流出外，包括美國、已開發歐洲、亞洲及拉美等地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股淨流入資金更來到 143.71 億美元，較前一周成長約達三倍之多，為全球最強勢市場。

受到疫情趨緩、Fed 積極救市的鼓舞及民主黨總統初選的最新發展影響，雖就業數據不盡理想，美股上周仍表現亮眼，安聯投信表示，標普 500 及道瓊兩大指數上周皆有 12% 以上漲幅，其中標普更創下 1974 年以來最強單周漲幅，加上迎來全球股市中最高的淨流入資金，呈現強勢帶量成長；此外，市場風險情緒指標美國 10 年期公債殖利率 9 日收於約 0.729%，較前一周為提升，也顯示金融市場信心逐漸回籠。

由於部分地區疫情曲線開始出現平緩，多數國家封鎖禁令將於四月底至五月初到期，富蘭克林投顧分析，各國政府開始思考如何在兼顧公共健康前提下逐漸引導經濟重回常軌，考量新冠肺炎的疫苗最快要到明年才有機會量產，疫情仍有可能捲土重來，預期各國政府將以非常謹慎且漸進式方式重啟經濟活動，經濟 U 型復甦機率高於 V 型復甦。所幸參考疫情較先獲得控制的中國產能已恢復至正常水準的八成左右，四月將進一步加快，加上各國大規模救市政策陸續落實，有助緩解全球經濟及股市下檔風險。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶認為，從經濟、政策及基本等各個面向觀察，就算在疫情的影響下，美國資產在全球經濟體中仍是相對強勢及穩健的「強資產」，而在布局美國資產時，建議可將包含具成長潛力的成長股、可提供較佳債息的高收益債以及兼具股債特性的可轉債等不同美國資產以均衡的比例組合，作為核心的資產配置。

不過由於疫情仍未完全消散，市場雖逐漸回穩，謝佳伶提醒，仍須嚴防隨時出現的衝擊與波動，而多重資產的優勢在於，可在市場信心轉佳時受惠於股市等風險性資產的強勢表現參與成長契機，也可藉由具有較佳債息的高收益債以具亦股亦債特性的可轉債，緩和下檔風險，是可攻可守的優質核心策略。