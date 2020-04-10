Fed購債拯救「墮落天使」 華爾街迫不及待投入垃圾債

美國聯準會宣布將提供 2.3 兆美元貸款援助中小企業與地方政府，同時將購買某些類型的高收益債券、貸款抵押證券 (CLO) 和商業抵押貸款支持證券 (CMBS)，為有風險的借款人投放銀彈續命，多家銀行正積極洽談高收債的發行，預期復活節假期後就會展開。

疫情重創美國企業，使得「墮落天使」(fallen angels，失去投資等級信評) 激增，為拯救這些業者，聯準會 (Fed) 首度宣布將垃圾等級債券也納入購債行動，為華爾街注入強心針，詢問購債者大增，預期周末過後，垃圾債將新增許多發行。

高收益債與美債殖利率利差在 3 月 23 日已達 1100 個基點，超過被視為危險的 1000 基點，為全球金融風暴以來最糟。

受到聯準會將購買投機等級企業債的消息激勵，周四美國垃圾債創下 1998 年以來最大漲幅，彭博巴克萊高收債 ETF 大漲 6.71%；彭博巴克萊美國公司高收益指數顯示，目前高收益債平均殖利率已下滑約 1 個百分點至 8.48%。

彭博巴克萊高收債 ETF 周四大漲。(來源：Investing 網站)

花旗集團全球債務資本市場主管 Richard Zogheb 表示，「如果不是因為復活節假期，我明天就可以開始交易」。

知情人士說，銀行家正在與那些等待市場改善然後再發行債券的大型企業洽談，此外，也正和私募股權公司討論投資重組企業。

由於疫情爆發，發行新債將可為企業從銀行融資或股權投資者提供 獲取現金的替代方案，以解決因疫情而導致的業務削減，而發債的談判通常是私下進行的。

隨著市場交易量解凍，過去幾周中，大約有十幾家企業出售垃圾債券或進行槓桿貸款，但需要支付的利率高達兩位數。