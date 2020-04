〈財報〉嬌生Q1營收獲利優於預期 股利發放調升6.3%

嬌生 (JNJ-US) 於週二 (14 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季的財報,營收及獲利皆優於華爾街分析師預估值,該公司亦宣佈將股利發放金額調升 6.3%,促使嬌生股價於週二 (14 日) 早盤應聲上漲。

於台北時間週二 (14 日) 晚上 11 時許,嬌生股價上漲 4.56%,達每股 146.27 美元。

嬌生股價日 k 線圖

2020 年 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收:報 207 億美元,優於市場預估值 194.7 億美元,且較去年同期增長 3.3%。

稅後淨利:57.96 億美元,較去年同期增長 54.6%。

稀釋後每股盈餘:報 2.17 美元,較去年同期增長 56.1%

2020 年 Q1 基於 non GAAP 財報關鍵數據:

稅後淨利:61.54 億美元,較去年同期增長 8.7%。

稀釋後每股盈餘:報 2.30 美元,高於市場預估值 2 美元,且較去年同期增長 9.5%

按照業務部門來看,製藥部門於 Q1 營收為 111.3 億美元,年增 8.7%。包含美容產品露得清 (Neutrogena) 在內的消費性產品部門,於 Q1 營收報 36 億美元,年增 9.2%。

醫療設備部門營收則較去年同期下滑 8.2%,報 59 億美元,受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響,導致民眾被迫進行居家防疫,醫院亦延後非急需手術的執行。嬌生財務長 Joseph Wolk 表示,預估醫院的非急需手術將於第二季減少 65% 至 80%。

嬌生亦宣佈將股利發放金額調升 6.3%,由每股 0.95 美元上調至 1.01 美元。Wolk 表示,Q1 股利發放的調升,代表著公司擁有穩健的財務體質。

嬌生於上個月宣佈,預計將於 9 月份開始肺炎疫苗的人體試驗,並有望於 2021 年初取得緊急使用授權。

另外,嬌生亦承諾將投資 10 億美元,與隸屬於美國衛生及公共服務部 (Department of Health and Human Services, HHS) 的生物醫學高級研究和發展局 (Biomedical Advanced Research and Development Authority),共同進行疫苗的研究開發。

受到疫情的影響,嬌生調降 2020 年全年的獲利預估值,由每股 8.95 至 9.10 美元區間,下調至每股 7.50 至 7.90 美元區間。