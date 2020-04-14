〈美股盤後〉財報季開跑 川普釀重啟經濟 Netflix領那指收紅

週一 (13 日) 美股四大指數互有漲跌，華爾街擔憂一系列黯淡的財報，道瓊、標普兩大指數收低，Netflix、亞馬遜、AMD 等科技股勁揚，引領那指、費半小幅收高。

沙俄原油價格戰落幕，OPEC+ 同意自 5 月起日減 970 萬桶原油，然而油價下跌、抑制能源股表現。

美國總統川普推文表示，將很快做出經濟活動重新開放的決定，紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 表示，最壞的時刻已經過去，但需要持續遵守抗疫措施，紐約州聯合 5 州合擬經濟開放、復學計劃。

美國明尼蘇達 Fed 分行總裁 Neel Kashkari 週日 (12 日) 表示，美國經濟要由這波疫情導致的破壞中復甦，恐將經歷漫長而艱難的道路，有可能是 18 個月。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 212 多個國家，目前有超過 188 萬人染疫，至少 11.7 萬人死亡，美國確診突破 56 萬例，死亡 2.2 萬例，西班牙放鬆封鎖措施，義大利死亡人數趨緩，世衛 (WHO) 官員表示，尚不清楚康復患者是否有抵抗二次感染的抗體。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 328.60 點，或 1.39%，收 23,390.77 點。

標普 500 指數下跌 28.19 點，或 1.01%，收 2,761.63 點。

那斯達克指數上漲 38.85 點，或 0.48%，收 8,192.43 點。

費城半導體指數上漲 21.95 點，或 1.37%，收 1,623.68 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊下滑，房地產領跌 (-4.59%)、再來是金融與公用事業板塊；非必需消費品 (+1.10%) 領漲、其次為資訊科技 (+0.20%) 和通訊服務板塊 (+0.09%) (圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅臉書下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 6.17%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.96%；臉書 (FB-US) 下跌 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.22%。

外媒傳出，蘋果平價機種新款 iPhone 9 (iPhone SE 2) 傳本週 15 日發表，售價約 399 美元起，iPhone 12 系列外型類似 iPad Pro，瀏海縮小。廣發證券分析師評估，iPhone 12 系列的 6.7 吋版新機將會受疫情影響延後發布。

開拓重工 (CAT-US) 暴跌 8.71%，領跌道瓊 30 檔成分股。雷神科技 (UTX-US) 下跌 5.87%；美國運通 (AXP-US) 下跌 4.74%；高盛 (GS-US) 下跌 2.76%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.45%；波音 (BA-US) 下跌 2.97%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.71%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.86%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 5.29%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.62%；美光 (MU-US) 上漲 0.09%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.73%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.58%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.40%。

台股 ADR 同步上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.87%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.61%。

焦點企業消息

晶圓代工龍頭台積電遭華為海思砍單五奈米訂單過後，有消息指出，蘋果全數吃下缺口。

受投行看多分析、上海廠的二期工程建設也全力推進，執行長馬斯克 (Elon Musk) 預告五月發布會等利多消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週一大漲 13.60% 至每股 650.95 美元，該個股以驚人的速度復甦，自上月低點迄今已上漲 30% 以上。

財富管理公司 Canaccord Genuity 分析師預估串流媒體服務需求不減反增，上調 Netflix 目標價至每股 450 美元，維持買入評級，預估 Netflix 首季訂戶新增 20%，Netflix (NFLX-SU) 週一應聲大漲 7.01% 至每股 396.72 美元，跳升至近 52 週高位。

NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.62% 至每股 269.85 美元，美國研究、交易和投資銀行機構 Craig-Hallum 下調 NVIDIA 股票評級至「持有」，認為該股處於短線超買狀態。

華爾街分析

摩根大通和富國銀行將在週二公布第一季財報。Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示：「企業、分析師、交易員、投資者和策略師在某種程度上正處於沒有工具就進入財報季的狀態。」

John Stoltzfus 表示：「美國停工、維持社交距離和居家隔離帶來了極度不確定性。」

美銀美林首席量化分析師兼股票策略師 Savita Subramanian 提到，標普跌破 2800 點的關鍵支撐，隨著本週雲裡霧裡的財報季揭露，可能沒有上行催化劑，我們處於艱難的一年當中，企業營收料將下滑約 30%。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「市場正在消化一些非常誘人的回報，從低谷到最近的高點，我們上漲了 25%。」

Sam Stovall 說：「儘管有些人可能會說這是新一輪牛市之初，但我認為我們必須採取觀望態度，華爾街強勁週漲大部分是因為美國新冠疫情明顯改善以及聯準會的大規模刺激計畫。」

Chaikin Analytics 首席執行長 Marc Chaikin 表示：「遏制疫情速度的各種緩解措施似乎正在奏效。經濟重新開放的時間現在還在討論中，停工對經濟的影響還有待確定，我們敦促投資者在事態發展的過程中保持警惕和警惕。」