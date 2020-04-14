網購需求持續攀升 亞馬遜再宣佈增加雇用7.5萬名員工

由於美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重，白宮政府已採取禁足令限制民眾非必要的外出，促使網購需求大幅攀升，亞馬遜 (AMZN-US) 於週一 (13 日) 表示，將額外雇用 7.5 萬名員工，以滿足疫情期間的業務量需求。

由於訂單需求大幅增長，亞馬遜已於上個月宣佈，將在全美雇用 10 萬名的全職及兼職員工，並將每小時工薪調漲 2 美元。亞馬遜於週一 (13 日) 表示，已完成 10 萬名員工的招聘，並預期將增加公司成本超過 5 億美元，高於先前所預估的 3.5 億美元。

除此之外，亞馬遜亦於日前宣佈，針對超時工作的員工，將支付正規時薪兩倍的加班費，加班費調整的試用期間為 3 月 15 日至 5 月 9 日。

目前亞馬遜倉庫及送貨員工的工資，為每小時 15 美元以上，該公司表示，將會持續提高員工的薪資及福利，並致力於改善員工安全。另外，為了滿足訂單增長的需求，若有必要將會持續擴大員工的雇用。

於週二 (14 日) 台北時間凌晨 1 時許，亞馬遜股價上漲 4.56%，達每股 2137.26 美元。

亞馬遜股價日 k 線圖

由於肺炎疫情對於消費需求造成衝擊，導致許多科技公司的營運不確定性增加，並紛紛撤回對於獲利的財務預測，但亞馬遜的業績卻是大幅增長。

為了避免疫情擴大，美國及歐洲各國政府皆下令關閉「非必需商品」的實體零售店面，促使網路購物成為居家防疫民眾的重要購物管道。分析師預估，受惠於民眾消費習慣的改變，亞馬遜的業績將有望持續成長。

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