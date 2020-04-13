油價仍萎靡！OPEC+敲定史上最大減產協議 日減970萬桶

石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月起每日產量減少 970 萬桶，這是 OPEC+ 史上最大的減產舉措，佔全球石油產量 13%。

市場分析師預期，4 月每日石油需求將減至多達 3000 萬桶，儘管 OPEC 達成這項歷史性減產舉措，油市仍處於供過於求的狀態，產油商仍為價格低迷和虧損做好準備，故此消息並未提振油價。

截至台北時間週一上午 7 時許，紐約 WTI 原油期貨下挫 2.41%，暫報每桶 22.65 美元。布蘭特原油價格下跌 1.51%，暫報每桶 31.34 美元。

紐約 WTI 原油期貨下挫 (圖片：investing)

上週四 (9 日) OPEC+ 同意日產量削減 1000 萬桶，但墨西哥中途退出，拒絕被要求的減產額度。

週日 OPEC + 敲定這項史上最大減產協議，簽署協議內容顯示，共 23 個產油國同意 5 月至 6 月期間，每日減產規模達 970 萬桶，其中墨西哥將削減每日產量 10 萬桶，這比先前預期的 40 萬桶還要少。

美國伸出援手，祭出妥協方案，保證日減 30 萬桶來彌補墨西哥的不足，因此化解了僵局。美國、加拿大、巴西等國加入，日減產總計 370 萬桶。

美國總統川普發文證實。(圖片：川普推特)

美國總統川普週日推文證實：「與 OPEC + 的減產協議已敲定，這將挽救數十萬美國能源工作崗位。我對俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 和沙國國王薩勒曼 (King Salman) 表示恭祝感謝，我剛在辦公室和他們 (電話) 談過。對所有人都有好處！」

華爾街認為，這將防止油價陷入深淵，仍然無法恢復市場平衡。OANDA 分析師 Eando Moya 寫道：「要使能源市場振奮，需日減產約 2000 萬桶。」