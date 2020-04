日月光公布2019年最佳供應商 感謝24家企業卓越表現

日月光集團 (3711-TW) 以先進技術引領半導體封測產業,為全球龍頭企業,耀眼的成績歸功全體同仁努力之餘,更要感謝全球供應夥伴支持與協助,從逾百家合作企業中,評選出 2019 年度表現卓越的 15 家企業獲「最佳供應商獎」、3 家獲「永續卓越獎」及 6 家獲「永續夥伴獎」,鼓勵並感謝供應商以傑出的貢獻,成為日月光強力的後盾。

今年因應新冠病毒防疫政策,日月光集團取消「2019 年最佳供應商頒獎典禮」,但仍公開表揚表現優異的獲獎企業,逐一寄送獎盃,並對所有供應夥伴表達感謝之意。期藉每年度日月光最佳供應商的獎項頒發,促動業者持續致力於企業的永續經營,日月光將秉持積極的態度,帶領半導體供應鏈朝向穩定之路,持續建構完善永續供應鏈,共同貫徹並提供更優質的服務。

「最佳供應商頒獎典禮」為日月光集團年度的重要盛會,每年邀請來自全球半導體業界,近 500 名封測夥伴與會,包含封測設備、原物料、工程承攬、零件、加工、環保及廢棄物處理等供應商,同時藉由頒獎典禮,增加日月光同仁與企業代表的交流與互動,聯繫情誼、培養合作默契。

日月光集團以封裝測試服務及系統核心技術整合領先全球,透過創新協助客戶掌握產業發展趨勢,並將永續經營視為公司成長的機會。未來,日月光將秉持「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」永續策略,持續攜手上下游供應鏈夥伴,擴大研發技術能量,強化日月光對客戶的價值貢獻,提升競爭力追求雙贏,致力促進全球產業環境的永續發展。

2019 年最佳供應商獲獎名單

2019 永續卓越獎 (2019 Sustainability Excellence Award)

1. 亞東工業氣體股份有限公司 (Air Liquide Far Eastern Ltd.)

2. 默克先進科技材料股份有限公司 (Merck Performance Materials Ltd.)

3. 欣興電子股份有限公司 (Unimicron Technology Corp.)

2019 永續夥伴獎 (2019 Sustainability Partnership Award)

1. 樂金伊諾特股份有限公司 (LG Innotek)

2. 碁鼎科技秦皇島有限公司 (Qi Ding Technology Qinhuangdao Co., Ltd)

3. 三星電機 (Samsung Electro-Mechanics)

4. 台灣千住電子股份有限公司 (SENJU ELECTRONIC (TAIWAN) CO., LTD.)

5. 深南電路有限公司 (Shennan Circuits Co., Ltd.)

6. 新光電氣工業株式會社 (SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.)

2019 最佳供應商獎 (2019 Outstanding Supplier)

1. Advantest (Singapore) Pte Ltd

2. ASM Pacific Technology

3. 迪思科公司 (Disco Corporation)

4. First Jet Packages Sdn. Bhd

5. 均華精密工業股份有限公司 (Gallant Micro. Machining Co., Ltd.)

6. 日立化成株式會社 (Hitachi Chemical Co., Ltd.)

7. Mi EQUIPMENT (M) SDN BHD

8. 韓商銘凱電子股份有限公司 (MK ELECTRON CO., LTD.)

9. 村田製作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)

10. 日鐵微金屬株式會社 (NIPPON MICROMETAL CORP.)

11. PECO Co., Ltd.

12. 深南電路股份有限公司 (SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD.)

13. 新光電氣工業株式會社 (Shinko Electric Industries Co., Ltd.)

14. 住友電木株式會社 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.)

15. 田中電子集團 (Tanaka Denshi Group)

註:以上得獎廠商是依據公司英文字母排序