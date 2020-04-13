被遺忘的電商股 友銓默默漲回3月起跌點

友銓 (5321-TW) 近年轉型電商業者，業績大幅拉升，除了去年第四季電商最旺季創下單季新高，今年第一季搭上宅商機，營收再度創次高表現，股價默默漲回 3 月初的起跌點，友銓指出，電商業務已占營收比重 67.8%，展望後市，將持續進行轉投資或購併其他電商女裝品牌，擴大營運動能，而旗下位於宜蘭蘇澳的物流倉儲與研發中心，最慢本季底就會正式投入營運。

宅經濟發酵下，友銓第一季電商業務占整體營收比重已達 67.8%，除來自去年收購美而快逾 50% 股權，加上陸續轉投資、購併電商女裝服飾品牌等挹注，即便第一季處在服飾業傳統淡季，仍呈現淡季不淡。

電商比重持續拉高下，友銓自去年 10 月起已連 6 個月營收創同期新高，友銓表示，基於供應商和產地分散考量，將增加台灣採購比重，預計 4 月起在台採購比重相較第一季會再擴大約 10 個百分點，成為國內電商女裝品牌業者中，在台灣採購與生產數量最高者。

展望第二季，友銓維持審慎樂觀看法，隨著中國供應鍊已逐漸恢復正常，且台灣採購比重持續提高，有助女裝新品推出速度

友銓表示，今年仍會持續轉投資或購併其他電商女裝品牌，而全新物流、倉儲與研發中心將投入營運，看好未來電商業務的發展。

友銓 3 月合併營收 1.52 億元，月增 21.23%，年增 43.17%，第一季合併營收 4.32 億元；日前公布的前 2 月自結虧損 956 萬元，每股虧損 0.15 元，反映印刷電路板 (PCB) 業務受新冠肺炎疫情衝擊較大，以及電商業務 2 月業績以庫存出清品為主，毛利率較低所致，預計 3 月起新品出貨表現逐漸回溫，將轉好。