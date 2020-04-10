日月光投控3月營收月增34% Q1優往年同期水準

日月光投控 (3711-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 378.84 億元，受惠 5G 應用與新品驅動，營收月增 34.65%，年增 28.13%；第 1 季營收 973.57 億元，季減約 16%，年增 9.56%，優於往年同期水準，符合預期。

日月光投控 3 月封測與材料營收 230.65 億元，月增 8.5%，年增 20.9%。第 1 季封測與材料營收 662.09 億元，季減 4.4%，年增 21.8%，符合財測預期。

據日月光投控預估，第 1 季封測事業營收將介於去年第 2 季與第 3 季間，相當於季減約 2-14%，毛利率則略高於去年第 2 季的 18.6%；電子代工業務第 1 季新台幣營收將與去年同期相近，相當於季減約 28%，營益率則將略低於去年同期的 2.1%。

展望今年，日月光投控 2 月初時表示，即便有肺炎疫情的不確定因素影響，仍樂觀看待今年展望，看好 5G 應用將是今年驅動所有業務成長的最大動能，其中，SiP 可望延續去年成長動能，封測、電子代工業務獲利能力都將較去年提升，有信心今年營運將優於產業平均值，也優於其他同業。

不過，日月光投控當時也指出，受肺炎疫情影響，營運面臨高於平常的風險，若疫情擴大，可能會對營運造成影響。