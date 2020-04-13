宏佳騰電動機車買氣旺 估全年銷量有望衝破萬台

機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 過去一年來積極搶攻電動機車市場，3 月電車領牌數突破千輛，僅次 Gogoro，成績亮眼，宏佳騰強調，以目前約 10% 的市占率來看，預估今年電動機車銷售可衝上 1 萬台的里程碑。

據工研院產科國際所研究顯示，今年台灣電動機車市場預估可達 17.6 萬台的領牌數，宏佳騰認為，若以目前約 10% 的市占率計算，全年銷售有望衝破萬台。

宏佳騰去年推出電動機車 Ai-1 Sport 後，今年初再發表 Ai-1 Comfort，比起 Ai-1 Sport 定價便宜約 1 萬元，成為穩住第一季的重要動能，季營收僅年減 6.42% 至 5.32 億元，受疫情影響不大。

在機車市場銷售熱絡的市況下，宏佳騰規劃，今年智慧電車門市將倍增至全台 35 間，提供電動車一站式門市體驗，整合包括整合換電、維修和保養等服務。

宏佳騰進一步說明，上市短短 2 個多月的 Ai-1 Comfort 系列，是宏佳騰智慧電車看準機車市場分眾需求誕生的電動機車，隨著各縣市政府陸續宣布補助辦法，看好消費者購買的意願提升。

此外，宏佳騰日前與 Goshare 共同宣布前進台南，台南的 Goshare 將以宏佳騰 Ai-1 系列為主，預計最快第二季正式營運，可望為此車型更增添能見度。