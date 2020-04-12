〈觀察〉上市櫃遊戲廠去年獲利創新高 今年有機會再攀峰？

國內遊戲廠獲利能力逐年改善，去年台灣上市櫃遊戲公司獲利達 45.5 億元，創新高，隨著台廠在手遊市場逐步找出營運模式，以自製經典 IP 轉手遊成功搶市，加上今年市場受肺炎疫情干擾，反而推升宅經濟發展，為遊戲產業挹注新一波營運活水，今年遊戲廠可望延續去年動能，獲利有機會持續攀峰。

獲利逐年增溫 多家遊戲廠去年營運創近年高

去年國內上市櫃遊戲公司整體獲利達 45.5 億元，獲利較 2016 年的 17.14 億元成長逾 1.5 倍，虧損額也較 2016 年的 46.96 億元，大幅收斂至僅 5 億元左右，獲利明顯逐年改善。

攤開去年各家遊戲公司財報，多家廠商營運紛紛創近幾年新高，鈊象 (3293-TW) 受惠行動遊戲及商用遊戲機業務成長，去年單季營收、獲利連連創高，全年營收、毛利率、純益與 EPS 也寫新猷，每股賺 28.08 元，續坐穩遊戲廠每股獲利王，且已連 4 年賺逾一個股本。

智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發商中華網龍 (3083-TW) 在《吞食天地 M》營運貢獻下，去年 EPS 達 0.92 元，寫下近 8 年新高；母公司智冠除受惠網龍體質轉佳外，金融科技事業群子公司藍新科技，去年虧損也大幅縮減，加上本業 MyCard 等業務營運持穩，去年共賺進半個股本，純益與 EPS 雙寫 9 年新高。

宇峻 (3546-TW) 去年每股賺進 4.81 元，較 2018 年的 4.62 元成長，並改寫 EPS 新高。傳奇 (4994-TW) 去年則在 2018 年底上市的手遊《風之國度》表現亮眼帶動下，中止連 3 年虧損，成功轉盈，每股純益達 4.48 元。歐買尬 (3687-TW) 去年同樣擺脫營運頹勢，終結連 6 年虧損，EPS 達 0.12 元，營運體質開始轉佳。

智冠集團財管中心總經理鍾興博認為，過去幾年，台灣遊戲公司進入手遊市場初期，無法找到真正的獲利方向，導致虧損累累，但近幾年已逐漸找到經營手遊、甚至開發遊戲的方向，推升獲利成長；雖然遊戲業產值不如電商產業，但獲利規模已遠遠超越電商產業。

轉型手遊過慢、競爭激烈 成拖累營運關鍵

國內遊戲廠過去在端遊時代，曾歷經產業高峰期，但在智慧型手機興起時，台廠轉型至手遊市場的步伐太慢，加上受中國、日本與韓國等遊戲廠競爭夾擊，營運面臨困境，一困就是數年之久。

隨著手遊市場高速發展，玩家規模與遊戲收入也進入穩定期，手遊邁向精品化與精緻化，且加入市場的手遊越來越多，瓜分市場大餅，競爭越趨激烈，還比端遊多了手機雙平台的抽成機制，使遊戲商獲利表現不如以往。

而橘子 (6180-TW)2017 年底推出的代理手遊鉅作《天堂 M》，可說是為遊戲廠經典 IP 手遊化，打開一道曙光。

《天堂 M》在 2000 年的《天堂》端遊時代，就曾帶領橘子營運衝鋒，手遊上線後，挾著強大的 IP 優勢，帶動橘子接連改寫單月、單季營收與獲利新猷，更長達半年穩坐雙平台遊戲排行冠軍，在《天堂 M》挹注下，橘子 2018 年純益創新高，年增 64.97 倍，每股賺逾一個股本，寫下 19 年來新高。

業者挖掘手中 IP 金礦 「M 版」遊戲帶領營運攀峰

《天堂 M》的成功，也為台廠注入強心針，擁有自製經典端遊 IP 的台廠，對「M 版」遊戲更有信心，若能成功移植端遊時代玩法，吸引老玩家回流，「M 版」遊戲就可能成為手中可挖掘變現的金礦。

也因此，近來許多遊戲商紛紛推出代理或自製的經典端遊 IP 轉手遊搶市，除因擁有先前開發端遊的經驗，改編為手遊的難度較低，製作成本上更具優勢外，也因經典 IP 核心玩法已為玩家所知，可藉此降低行銷成本，且能藉由該款 IP 在端遊時代的玩家群體，快速累積手遊用戶。

在找出手遊的營運與獲利模式之下，以經典 IP 推出 M 版遊戲，儼然成為近來遊戲市場的顯學。宇峻今年 2 月推出的經典 IP 手遊新作《三國群英傳 M》，表現十分亮眼，法人看好將帶動第 1 季 EPS 挑戰 9 年半新高，在該款手遊貢獻下，今年 EPS 可望翻倍成長，有機會再改寫新猷。

智冠子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行《三群 M》，同樣為智冠帶來營運動能，智冠第 1 季營收因此攀 9 季新高，雙增逾 27%；而子公司網龍第 2 季末將推出大型 IP 力作《黃易群俠傳 M》，生命週期、營收貢獻都可望優於《吞食天地 M》，將明顯推升營運成長；藍新科技隨著金流規模擴大，營運也可望轉盈，在子公司營運漸入佳境下，今年 EPS 有機會寫近 10 年新高。

鈊象受惠毛利表現較佳的棋牌類行動遊戲業務比重持續攀升，加上旗下遊戲陸續導入人工智慧機制，有效提升玩家付費率，將持續推升遊戲營運成長，今年第 1 季稅前盈餘便逐月創高，光是首季單季，每股稅前就已賺進超過 13 元，法人估全年稅後有機會賺 4 個股本。

隨著遊戲廠逐漸找到手遊經營模式與遊戲開發方向，獲利能力逐年走強，今年在肺炎疫情蔓延下，更推升宅經濟發威，也讓遊戲業者順勢受惠，營運表現值得期待。