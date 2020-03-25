智冠去年純益與EPS寫9年高 賺半個股本 擬配息4元

智冠 (5478-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 6.11 億元，年增 32%，每股純益 5 元，純益與 EPS 均寫近 9 年新高；董事會也通過每股擬配息 4 元，寫 9 年新高，殖利率 5.68%；並決議買回 1500 張庫藏股，買回區間價格為每股 50 至 100 元。

智冠去年第 4 季營收 15.05 億元，季增 2.87%，年減 13.6%，毛利率 55.2%，季減 1.3 個百分點，年增 3.44 個百分點，營益率 12.28%，季減 1.16 個百分點，年增 4.55 個百分點；稅後純益 1.65 億元，季增 12.32%，年減 22.89%，每股純益 1.35 元。

智冠去年營收 58.29 億元，年增 4.97%，毛利率 54.58%，年減 1.37 個百分點，營益率 13%，年增 2.45 個百分點；稅後純益 6.11 億元，年增 32.35%，每股純益 5 元。

智冠旗下轉投資公司包括數位遊戲事業群子公司中華網龍、金融科技事業群子公司藍新科技，去年營運紛紛上軌道，網龍轉盈、藍新科技虧損大幅縮減。

智冠指出，網龍去年除有新作《戀愛盒子 M》中英文版上市，也成功授權推出《吞食天地 M》泰國及越南版本，拓展海外市場，全年獲利 7884 萬元；遊戲新幹線穩定營運既有端遊，並引進 HTML5 跨平台遊戲產品線，下半年加入 2 款作品，全年貢獻 3584 萬元。

藍新科技去年代收付交易額穩健成長，已建立一定的市場經濟規模，反轉過往投資發展期的虧損，合計虧損 1170 萬元，較 2018 年虧損 8521 萬元，縮減 86%。

展望今年，智冠表示，將致力發展數位遊戲、網路廣告行銷及金融科技三大事業領域。遊戲事業群方面，子公司遊戲新幹線 2 月兩款新作齊發，取得亮眼成績，包括攜手宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，及人氣仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，在新作貢獻下，2 月單月營收已創近 8 年新高，也挹注智冠營運動能。

網龍今年將首發登場手遊新作《黃易群俠傳 M》，集結黃易大師全系列著作強力 IP 內容，智冠表示，隨著國內《吞食天地 M》、《三國群英傳 M》等經典端遊轉為手遊模式成功發展，網龍旗下重量級 IP《黃易群俠傳 M》，可望成為今年集團年度大作。

智冠董事會並通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 4 元，為近 9 年來新高，配息率達 8 成，以今日收盤價計算，現金殖利率達 5.68%。

智冠董事會並決議，為轉讓股份給員工，將實施第九次庫藏股，預計從明 (26) 日起至 5 月 25 日間，買回 1500 張股票，買回區間價格為每股 50 至 100 元。