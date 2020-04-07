鈊象3月營收連4個月寫新猷 Q1續改寫單季新高

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 6.51 億元，受惠網路行動遊戲業務持續成長，營收月增 3.78%，年增 81.44%，連 4 個月寫單月營收新猷；第 1 季營收 18.94 億元，季增 13%，年增 94.03%，續改寫去年第 4 季寫下的新高。

鈊象今年 1 月營收首度突破 6 億元大關、達 6.16 億元，由於過年期間廣告費用提升影響，獲利遭到侵蝕，但仍寫下每股稅前盈餘 4.06 元的好成績；2 月營收較 1 月走揚、達 6.27 億元，每股稅前盈餘 4.61 元，持續攀高；3 月營收又再改寫新高紀錄，續站穩 6 億元大關之上，每股稅前盈餘也可望攀揚。

鈊象董事長李柯柱日前表示，今年營運樂觀看待，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，並持續投入新產品線開發，看好五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。

法人看好，第 1 季是傳統遊戲產業旺季，加上肺炎疫情影響，宅經濟發酵，鈊象營運動能看增，且手遊付費率攀升，鈊象單季純益與 EPS 可望持續改寫新高，估第 1 季將再賺超過 1 個股本，每股純益上看 11 元，今年營收也將逐季增溫。