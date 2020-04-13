〈觀察〉紓困融資救急不救窮 盲目拚績效誰來把關授信風險？

新冠肺炎疫情重挫產業，政府快手祭出 7000 億元融資貸款專案，責成公股銀行率先扛起紓困貸款重任，並以績效考核評比督促銀行提高核貸效率，在非常時期，銀行「雨天借傘」固然可以讓企業免於倒閉危機，但一味以數字排名緊盯「救急也救窮」，恐讓部分體質欠佳的業者搶搭政策順風車，銀行面臨壞帳大增的危機。

疫情嚴峻讓各行各業陷入業績慘澹窘境，但公股銀行放款部門業務量卻逆勢暴增，授信審核案件更因案件量增加而塞車，原因無他，除了政府的 KPI 考核外，還有民代緊迫盯人壓力，讓「檢討紓困融資」成為公股銀企金部門的最新日常。

從金管會統計來看，截至 4 月 8 日止，全體銀行共核准 754 件紓困貸款、金額約 89.65 億元，其中公股銀行核准件數 586 件、金額 57.98 億元，公股行庫包辦核准件數比重高達 7 成以上、核貸金額也超過 6 成，反映公股銀行配合政策積極態度。

去年政府為展現力挺小微企業的決心，訂定放款戶數的績效考核目標，公股銀為衝刺 KPI 卯起來搶客戶，甚至出現分行為了業績達標，主動詢問鄰近的小型店家是否有借款需求的荒謬現象。

時隔一年，因應新冠肺炎疫情衍生的紓困貸款政策，除了真正有需求的企業急需貸款援助外，現在也傳出部分已列逾放、轉催收的案件，甚至先前無法過關的授信案，搶搭政策順風車以紓困名義要求銀行提供紓困融資。

在政策強力要求下，銀行「有義務」提供企業紓困已成市場主流風向，加上財金部會高層派出神秘客抽查銀行業務、民代介入等壓力下，讓銀行對於遞件申請的授信案被迫要「雨露均霑」，幾乎沒有說不的空間，而且還得火速通過審核放款，但問題是，攸關銀行資產品質的風險控管與貸後管理誰來把關呢？

為防堵疫情世界各國相繼鎖國政策下，讓部分企業營收、獲利急速萎縮，加上企業放無薪假、裁員重挫內需消費動能，為避免經濟蕭條，政府用非經濟手段，要求公股銀行給予企業融資協助有其必要性，只是在融資支持之餘，是否也該回歸授信專業，讓銀行依照企業財務體質、市場競爭力與產業前景，依照個案審核評估，而非一味的用數字要求銀行衝刺績效。