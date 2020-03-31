鈊象去年四大財務指標寫新高 每股賺28.08元

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (31) 日公告去年財報，受惠行動網路及商用遊戲機業務成長，去年第 4 季純益季增 2.7%，EPS 續寫新猷，每股純益 8.65 元；全年稅後純益 19.76 億元，年增 1.25 倍，每股純益 28.08 元，去年營收、毛利率、純益與 EPS 均寫新猷。

鈊象去年第 4 季營收 16.76 億元，季增 12.79%，年增 90.24%，毛利率 93.62%，季增 1.23 個百分點，年增 2.88 個百分點，營益率 48.82%，季增 1.93 個百分點，年增 15.53 個百分點；稅後純益 6.09 億元，季增 2.7%，年增 1.3 倍，每股純益 8.65 元。

鈊象去年營收 52.91 億元，年增 72.5%，毛利率 92.63%，年增 4.69 個百分點，營益率 45.63%，年增 14.48 個百分點；稅後純益 19.76 億元，年增 1.25 倍，每股純益 28.08 元。

鈊象董事長李柯柱指出，過去 10 年營收始終無法突破高點，但去年在行動遊戲、商用遊戲機雙引擎發威下，營運表現超乎預期，是公司擁有重大突破的一年。

展望今年，李柯柱表示，對今年營運樂觀以對，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，並持續投入新產品線開發，看好《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。