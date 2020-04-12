〈觀察〉物價連續負成長 央行利率決策將有更大發揮空間

由於油價、旅館住宿費調降等因素，3 月台灣消費者物價總指數 (CPI) 月減 0.45%、年減 0.01%，雖年減幅收斂，卻已是連 2 個月負成長，新冠肺炎疫情衝擊逐漸反映在物價上；儘管暫無通縮疑慮，在台灣央行總裁楊金龍日前明示「降息還有空間」的說法下，目前物價狀態的確給了央行更多降息理由，在消費低迷、物價緊縮之際，不排除央行第二季會再次出手降息救經濟。

日前主計總處公布 3 月 CPI 年減 0.01%，外食費罕見創下近 40 個月最小漲幅，不過，核心 CPI 仍漲 0.34%；若就第一季 CPI 平均值來看，仍較去年同期漲 0.55%、核心 CPI 漲 0.44%。

據主計總處的說法，通縮除了須符合 CPI 連兩季下跌，且必須存在供給過剩、需求走跌等條件，因此就目前數據顯示，台灣仍無通縮疑慮。

儘管我國 CPI 僅連 2 月負成長，但油價持續低迷、國內旅館住宿和旅遊業降價促銷的狀況進入 4 月後並未明顯緩和，不排除 4 月 CPI 恐繼續負成長，而其中的交通通訊類價格，對物價的負貢獻可能加劇。

若從民眾生活面來看，雖見燃氣和租金回升，但外食價格增幅創低，再加上 3 月躉售物價總指數 (WPI) 月減 2.56%、年減 7.32%，不僅呈連續 11 個月下跌走勢，並創 2015 年 12 月來最大跌幅，可預期，從民眾生活成本推升物價的力道已明顯減弱。

楊金龍日前明示，未來央行是否再降息，主要考慮金融市場穩定、經濟發展情勢和物價展望三點，並強調，台灣降息後重貼現率雖到達歷史新低，「尚有空間降息」。

整體而言，雖目前尚未見到明顯的通縮風險，然而，台灣進口物價下跌，且疫情已明顯影響消費意願，加上因疫情首當其衝的第一線業者如餐飲、飯店業積極降價促銷，不排除台灣今年 CPI 增幅可能將低於去年的 0.56%，並促使央行在利率上有更大的發揮空間。