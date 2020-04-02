〈Q1財報搶先看〉宅經濟發威 鈊象可望再賺逾一股本 宇峻EPS挑戰9年半新高

肺炎疫情持續在全球發酵，許多產業營運大受衝擊，不過，遊戲產業受惠宅經濟需求推升，營運逆勢增溫。遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今年第 1 季純益、EPS 可望續寫新猷，單季大賺逾一個股本；宇峻奧汀 (3546-TW) 同樣有手遊新作《三國群英傳 M》表現亮眼，單季每股純益挑戰逾 9 年半來新高。

鈊象今年 1 月營收首度突破 6 億元大關、達 6.16 億元，由於過年期間廣告費用提升影響，獲利遭到侵蝕，但仍寫下每股稅前盈餘 4.06 元的好成績。2 月營收較 1 月走揚、達 6.27 億元，每股稅前盈餘 4.61 元，持續攀高。

鈊象董事長李柯柱日前表示，今年營運樂觀以對，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，並持續投入新產品線開發，看好《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。

法人看好，第 1 季是傳統遊戲產業旺季，加上肺炎疫情影響，宅經濟發酵，鈊象營運動能看升，且手遊付費率攀升，鈊象營收、純益與 EPS 可望持續改寫新高，估第 1 季將再賺超過 1 個股本，每股純益上看 11 元，今年營收逐季增溫。

宇峻奧汀手遊新作《三國群英傳 M》2 月 18 日上市後，表現亮眼，帶動宇峻 2 月營收月增 38.6%，創近 5 個月新高。法人指出，該款手遊 2 月上市僅 11 天時間，就貢獻營收超過 5000 萬元，看好 3 月完整挹注下，營收表現可期，可望改寫單月營收新猷，超越先前的 1.6 億元新高紀錄。

法人指出，受惠《三群 M》成績亮眼，加上主力博弈手遊《拉斯維加斯娛樂城》Google Play 排名擠入排行前十名，營運回穩，在兩大利多因素帶動下，估宇峻第 1 季 EPS 將達 2.3 至 2.5 元，挑戰 2010 年第 2 季以來新高。