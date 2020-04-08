機構預期Q2德國經濟萎縮近10% 創半世紀最慘紀錄

在政府因應疫情採取封鎖之際，德國五家領先的研究機構共同彙編的一份最新經濟展望預計，德國經濟可能在今年第二季慘跌 9.8%，創下半世紀以來最大跌幅，且跌幅可能創 2008 年金融危機時期的兩倍以上。

註：該份五大研究機構之經濟展望報告每年會進行兩次調研，是由德國經濟研究所 (DIW)、哈勒經濟研究所 (IWH)、Ifo 研究所、基爾研究所 (IfW) 以及茵威斯特法斯特研究所 (RWI Essen) 共同彙編。

德國 GDP 季增率表現 圖片：Bloomberg

隨著歐洲疫情陷入膠著狀態，德國主要經濟研究所共同預計，今年 4 至 6 月經濟產出將下滑 9.8%，降幅創下 1970 年開始記錄以來最高水平，並預期 2020 年德國經濟將下滑 4.2%。

Ifo 經濟學家 Timo Wollmershaeuser 表示：「經濟衰退容易對勞動力市場和公共財政造成深遠影響，疫情延續時間比預期來得更長，很有可能導致生產凍結，在這種情況下衰退將更加嚴重，復甦相形緩慢，政府要防止企業破產也更加困難。」

Wollmershaeuser 表示政府實行封鎖措施將進一步引發消費危機，一旦國家放寬停工限制，德國工業產品需求將大幅增加。

此外，機構估計，德國失業率可能在高峰期達到 5.9%，他們認為在面對經濟不景氣時，國家可能採取補助措施，讓雇主得以將員工轉換至短工時職缺，幫助維持就業，研究機構預計，從事短期工作的人數很可能因此提升至 240 萬人，高於金融危機時期的 140 萬人。

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